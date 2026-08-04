人魚劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《人魚》陸劇，改編自雷米同名小説。有田良良、陳晨作為編劇，楊磊為執導，由董勇、黃楊鈿甜領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《人魚》電視劇情大綱

花季女生蘇琳（黃楊鈿甜 飾）自小被父母忽視，於貧困艱苦的環境中成長，卻始終刻苦向學，對未來懷抱着憧憬。為爭取英文朗誦劇中小美人魚的角色，她苦練口語，終獲選角，卻因此招來同學馬娜（段鈺 飾）的嫉妒。一次激烈衝突之中，蘇琳意外跌入地下管道，生死未卜。與此同時，城市地下河中「三具女屍案」的駭人內情正式曝光，案件偵查與蘇琳的命運軌跡自此緊緊纏繞。

退休民警顧浩（董勇 飾）與萍水相逢的同校女孩姜庭（何思甜 飾），始終心繫蘇琳的安危與去向。當蘇琳歷劫歸來、重返地面之際，竟意外撞見「三具女屍案」的殘酷真相。她憑藉無比勇氣，不惜以身犯險，全力協助警方將兇徒繩之於法。

《人魚》播出更新時間｜最新追劇日曆

《人魚》電視劇幾時播?《人魚》於8月4日播放，一共有22集，騰訊影片全網獨播，會員每日18點更新，會員首更3集，SVIP搶先看1集。

电视剧人鱼@weibo

《人魚》電視劇｜演員關係圖

《人魚》電視劇｜演員關係圖 电视剧人鱼@weibo

《人魚》電視劇演員

黃楊鈿甜 飾 蘇琳

黃楊鈿甜 飾 蘇琳（電視劇人魚@Weibo）

段鈺 飾 馬娜

段鈺 飾 馬娜（電視劇人魚@Weibo）

董勇 飾 顧浩

董勇 飾 顧浩（電視劇人魚@Weibo）

張開泰 飾 邰偉