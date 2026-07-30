九門劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《九門》陸劇，為《老九門》續作，改編自《盜墓筆記》系列中的老九門設定。有南派三叔作為編劇，柏杉為執導，由陳偉霆、曾舜晞、陳瑤領銜主演的一套以民國傳奇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《九門》電視劇情大綱

長沙城內風雲變幻、暗潮湧動，張啟山（陳偉霆 飾）與吳老狗（曾舜晞 飾）強強聯手，攜手霍仙姑（陳瑤 飾）及九門眾人，共同踏入一場生死難料的冒險奇局。整起事件源於401部隊的神秘失蹤案，眾人循著線索深入追查，意外牽扯出一樁塵封百年的驚天秘辛，將九門各方勢力全數捲入莫大的危機漩渦之中。

面對生死抉擇與門派立場，九門眾人展現出極致的兄弟情誼與深厚擔當，在家國大義面前摒棄前嫌、義無反顧。他們以熱血築起堅實防線，用無私的犧牲守護家園，在動盪時代的洪流中並肩作戰、共渡難關，攜手譜寫出一曲蕩氣迴腸的九門傳奇。

《九門》播出更新時間｜最新追劇日曆

《九門》電視劇幾時播?《九門》於7月30日12點首播，一共有30集，由優酷播放。首更3集，7月31日至8月2日每日更新2集。SVIP搶先看一集。

《九門》播出更新時間｜最新追劇日曆

《九門》演員人物關係圖

《九門》演員人物關係圖

《九門》演員

陳偉霆 飾 張啟山

陳偉霆 飾 張啟山。（weibo@九門官微）

曾舜晞 飾 吳老狗

曾舜晞 飾 吳老狗（weibo@九門官微）

陳瑤 飾 霍仙姑

陳瑤 飾 霍仙姑（weibo@九門官微）

王奕婷 飾 尹新月

王奕婷 飾 尹新月（weibo@九門官微）

應昊茗 飾 齊鐵嘴

應昊茗 飾 齊鐵嘴（weibo@九門官微）

李乃文 飾 半截李

李乃文 飾 半截李（weibo@九門官微）

釋小龍 飾 黑背老六

釋小龍 飾 黑背老六（weibo@九門官微）

胡耘豪 飾 陳皮阿四

胡耘豪 飾 陳皮阿四（weibo@九門官微）

徐正溪 飾 二月紅

徐正溪 飾 二月紅（weibo@九門官微）

季肖冰 飾 解九