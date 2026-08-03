謝賢離世丨甄珍胞妹曬照悼念昔日姊夫　早年樣貌與謝霆鋒如出一轍

「四哥」謝賢早前因肺炎離世，享年89歲。謝賢的離世引發圈內外無數好友的追思與感懷。近日，謝賢前妻甄珍的胞妹、昔日知名「校園民歌玉女」銀霞，在社交平台平台上曬出早年珍貴的家庭合照，並發文悼念這位昔日的「姐夫」。



謝賢在劇集《千王之王》中飾演「羅四海」一角，故人稱「四哥」。（《千王之王》劇集截圖）

甄珍胞妹分享謝賢早年舊照

銀霞分享的照片中，記錄了當年謝賢、甄珍與童年時候的銀霞的合影。照片裡謝賢將甄珍擁入懷中，仍是小孩子的銀霞則乖巧地站在一旁，面露天真爛漫的笑容，畫面十分溫馨。不少網民看了照片後紛紛驚嘆，年輕時的謝賢不論是輪廓還是神態，都與兒子謝霆鋒簡直是一模一樣，再次印證了謝家的優良基因。

甄珍胞妹分享謝賢早年舊照。（FB@銀霞 YinShia）

銀霞感性回憶與「前姊夫」謝賢往事

銀霞感性地回憶起小學五年級時候與謝賢的往事，當時謝賢特地從香港飛到台灣探望甄珍。當時甄珍尚未收工，家裡只有銀霞一人在練習打字。謝賢沒有轉身離開，而是靜靜坐在旁邊陪伴她，兩人時不時相視而笑，這成了她童年極為深刻的溫暖記憶。後來銀霞計畫赴港念國際學校，是謝賢親自開車載她去面試。在她初次踏入影壇飾演小路人時，謝賢也在旁耐心指導與鼓勵。

銀霞感性回憶與「前姊夫」謝賢往事。（網上圖片）

謝賢離婚後仍然把銀霞視為家人

更難能可貴的是，即便謝賢與甄珍短短兩年的婚姻畫下句點，謝賢依然把前妻的親人視為家人。銀霞透露，當時自己在美國舊金山求學期間，謝賢即使只是在舊金山機場過境轉機，也會特地打電話給她關心近況。銀霞在文末感嘆「遺憾他走」，短短四字道盡了對這位姊夫無盡的思念。