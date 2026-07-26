謝賢離世｜昔日訪問片段惹淚　坦言「想多活幾年」享受謝霆鋒孝順

撰文：TVBS新聞網
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香港資深巨星「四哥」謝賢20日傳出離世消息，享壽89歲，愛子謝霆鋒也在消息震驚演藝圈的第一時間證實噩耗；近日除了家中晚輩的風波頻頻受到關注之外，謝賢過去受訪坦言希望活久一點「享受兒子的孝順」的影片也被翻出，令人不捨。

謝賢離世　生前最大心願曝光

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縱橫影壇超過一甲子、演出近200部作品的謝賢，即便到了晚年仍忙於工作，直到因健康亮紅燈淡出演藝圈後，才在謝霆鋒的安排下入住海景豪宅，並在專業醫護團隊的全天候照料下逐漸好轉。

值得一提的是，謝賢在過去受訪時曾直言，自己到了這個年紀已經沒什麼奢求，最大心願就是保持健康、多活幾年，才能好好享受兒子的孝順，事後看到這段預錄影片的謝霆鋒，也笑著回應了一句「老頑固」，顯見父子二人感情之深厚。

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傳謝賢離世前，仍在加護病房靠意志力苦撐，等到謝霆鋒返回香港見到最後一面，謝霆鋒也遵照父親生前「The show must go on」的最後叮囑，忍痛返回青島繼續演唱會行程。

89歲謝賢離世、一代傳奇正式謝幕，除了上百部經典作品成追憶之外，更是留下無數討論。

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