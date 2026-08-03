馮素波生日開騷邀MIRROR「孫仔」捧場　湯怡隔空慰問好友衛詩雅

馮素波、湯怡、戴耀明今早現身香港藝術中心，出席微電影《腰豆》首播活動。波姐表示自己屬於「得閒就會同醫生溝通」類型，電話簿中有各科醫生的號碼，唯獨沒有今日出席活動的腎科醫生，於是順理成章「抄牌」，十分好笑。



馮素波、湯怡、戴耀明出席微電影《腰豆》首播活動。（公關提供）

馮素波將在82歲生日正日開騷

波姐將在本月7日舉行《峰波情未了3.0之八十後存在演唱會》，開騷當日正是82歲生日正日，波姐表示已在密鑼緊鼓排練，又呼籲未買票的觀眾切勿錯過，問到有否邀請「孫仔」Lokman（楊樂文）與AK（江𤒹生），波姐說：「又無同佢哋交談，但如果佢哋唔嫌煩，我都好歡迎佢哋嚟，我當然想佢哋上台做嘉賓，但我無budget，所以佢哋嚟睇我已經好開心。」波姐又透露已邀請不少好友，當中包括二公主沈芝華、金牌監製梅小青，而身在內地工作的陳慧珊亦答應會回港捧場，令波姐十分開心。

馮素波將在82歲生日正日開騷。（公關提供）

馮素波談修哥急性膽管炎入院

提到修哥（胡楓）日前因急性膽管炎入院昏迷4日，波姐表示也是透過新聞才知悉。「修哥好強壯，身體扭下計啫，我幾年前都瞓過ICU，不過都希望修哥身體健康。」而對於「四哥」謝賢離世，波姐表示：「都係朋友send返我同四哥60年前合照出嚟，我問咩事先知原來佢已經『安樂』咗。」

馮素波談修哥急性膽管炎入院。（公關提供）

湯怡隔空慰問好友衛詩雅

有份參與《腰豆》拍攝的湯怡向來「唔舒服就瞓多啲」，如非必要都不會去睇醫生，但經過今次拍攝，明白有時睇醫生是必須的，亦會學波姐多抄醫生牌，因為識人好過識字：「而家開始儲定，大家做個朋友仔，一定無壞。」踏入7月，身為媽媽的湯怡笑言近日最大的考驗是如何，她說：「因為近半個月又打風又落雨，好多室外活動都做唔到，而家同佢諗住砌一個好大嘅Lego樂園，已在施工，另外都計劃緊去旅行，要有陽光與海灘。」

提到好友衞詩雅日前拍劇受傷，傷口縫50針，湯怡表示已慰問對方：「佢先生好叻，已經幫佢處理好多嘢，大家都唔需要太擔心，我有send訊息畀佢，相信佢都想快啲好番、復工同埋出嚟見大家。」