盧海鵬獲侄仔設宴大團圓　一洗至親離世傷痛中氣十足合唱大曬活力

現年84歲的「搞笑始祖」盧海鵬（鵬哥），近年健康狀況備受外界關注。早前他接連經歷兄長及弟弟離世，曾落寞感慨直系親屬只剩下自己一人。幸好這份孤獨感近日終於一掃而空！在侄仔、廣東知名主持人盧俊宇的悉心安排下，鵬哥日前回到內地與久別重逢的親友聚首一堂，場面溫情爆燈！



鵬哥日前回到內地與久別重逢的親友聚首一堂。（小紅書@盧俊宇哥哥）

親友爭相集郵

從盧俊宇分享的影片所見，他特意為二伯盧海鵬設宴，籌辦了一場盛大又溫暖的家族聚會。鵬哥身穿招牌花襯衫精神奕奕現身，甫踏進會場即成為全場焦點，親戚們紛紛蜂擁而上爭相「集郵」合照！被濃濃親情包圍的鵬哥心情大喜，驚喜大讚：「原來咁多親戚朋友！真係非常之開心！」笑容全程未停過。在氣氛推至高峰之際，他更興奮地張開雙手，向全體親友霸氣高呼：「今勻就係最威喇！」隨後便與眾人一同「撈起」享用大餐，盡情感受久違的家族溫暖。

親友爭相集郵。（小紅書@盧俊宇哥哥）

真係非常之開心啊。（小紅書@盧俊宇哥哥）

與侄仔合唱中氣十足

這次難得的家族聚會令鵬哥一洗早前陰霾，整個人神采飛揚、反應敏捷，宛如年輕十載！席間興致勃勃的他，更與侄仔盧俊宇合唱其經典惡搞金曲《幾許瘋語》，鵬哥開口即展現超強氣場，中氣十足、咬字清晰，唱功不減當年！親人的溫暖陪伴無疑是最佳良藥，既撫平了他至親離世的哀傷，亦為他重新注入滿滿的正能量。

與眾人一同「撈起」享用大餐。（小紅書@盧俊宇哥哥）