金秀賢沉寂1年4個月正式復出　親自拍片問候粉絲「真的很想你們」

韓國男星金秀賢歷經約1年4個月沉寂後正式展開復出，近日透過菲律賓時尚品牌 BENCH 公開親自拍攝的問候影片，開心向粉絲表示「真的很想你們」，並以燦爛笑容宣告回歸。隨著品牌續約、廣告曝光，相關商品傳出熱銷，外界也關注其演藝活動全面重啟。



親自拍影片向粉絲問候 金秀賢：真的很想你們

菲律賓服飾品牌 BENCH 於8月2日在官方社群發布影片，寫下「我們最喜愛的 Global BENCH Setter 回來了，金秀賢有一段特別訊息想送給大家」。

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影片中，金秀賢身穿簡約針織上衣，面帶燦爛笑容對著鏡頭揮手表示：「大家好，我是金秀賢。真的很想念大家，很開心能夠久違地透過 BENCH 再次向大家問候，希望大家多多期待，謝謝大家。」自然親切的模樣，也引發粉絲熱烈迴響。

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與品牌再續前緣 復出廣告曝光掀話題

BENCH 曾於2024年邀請金秀賢擔任品牌代言人，近日再度宣布與他續約合作。此次廣告拍攝也成為金秀賢歷經爭議後的首個官方公開行程，正式為演藝活動揭開復出序幕。

據韓媒報導，新一波形象照與宣傳活動公開後，金秀賢在廣告中穿著的多款商品迅速銷售一空，再次展現強大的市場號召力。同時，業界也傳出已有超過40部戲劇作品向他遞出劇本，人氣依舊不減。

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