莊思明大婚現場秒變楊明入贅？　家姐莊思敏講錯誓詞把新郎變妻子

藝人楊明與莊思明昨日（2日）終於在吉隆坡舉行盛大婚禮，結束10年愛情長跑，多位圈中好友出席婚宴，陣容強勁猶如萬千星輝頒獎典禮。婚禮選址吉隆坡JW萬豪酒店，近百位親友專程飛抵當地見證這對新人的重要時刻，場面溫馨又熱鬧。



藝人楊明與莊思明昨日（2日）終於在吉隆坡舉行盛大婚禮。（小紅書圖片）

婚禮由莊思明胞姐莊思敏與黃建東擔任司儀。（IG@jacquelinchng）

群星雲集堪比台慶

一對新人在圈中人緣極佳，到賀賓客星光熠熠，包括：TVB高層樂易玲、知名監製戚其義及潘嘉德，還有馬國明與湯洛雯夫婦、薛家燕、黎諾懿、姚瑩瑩、羅天宇、樊亦敏、陳庭欣、肥媽、李麗霞、黎瑞恩、張慧儀、楊卓娜、關禮傑等。馬國明、薛家燕及黎諾懿更成為全場「集郵景點」，不斷被賓客拉著合照，氣氛熱烈！好姊妹譚嘉儀亦開聲獻唱《今生今世》，為一對新人送上深情祝福。

星光熠熠。（IG@dericteoh）

馬國明夫婦與莊思敏夫婦合照。（IG@jacquelinchng）

好姊妹譚嘉儀亦開聲獻唱《今生今世》。（IG@kayeepo）

莊思敏宣誓環節口誤爆笑

今次婚禮由莊思明胞姐莊思敏與黃建東擔任司儀，豈料在最莊嚴的宣誓環節卻驚現超爆笑插曲！擔任司儀的莊思敏主持妹妹宣誓時竟現場大口誤，脫口而出爆金句：「我問Lisa啊…莊思明，你願唔願意，喺咁多位賓客面前見證，嫁楊明為你嘅合法妻子？」全場賓客聞言即時陷入震天笑聲！發現講錯說話的莊思敏慌忙補鑊，豈料越講越錯：「即係你成為佢妻子，唔好意思啊！成為你嘅…丈夫？」莊思明掩嘴忍笑後冷靜甜喊「我願意！」。隨後輪到黃建東問楊明時，楊明因太緊張一度陷入沉默，搞到黃建東冷汗直冒，最終楊明高舉左手高喊「我願意！」，掀起全場歡呼！有網民笑指莊思敏的口誤就如叫楊明入贅莊家一樣，整晚笑料不斷。

全場聞言即陷入震天笑聲。（影片截圖）

楊明舉起左手高聲大喊：「我願意！」。（影片截圖）

咀嘴場面甜爆

婚禮上，楊明與莊思明在眾賓客起鬨下多次甜蜜咀嘴放閃，場面溫馨感人。全晚二人換上多套精心打造的戰衣，除了婚宴開始前的筆挺禮服及華麗婚紗外，敬酒環節更換上繡有龍圖案的白西裝與銀色晚裝；莊思明隨後再換上另一套高貴婚紗，與穿上藍色西裝的楊明滿場飛與賓客合照，全晚造型極盡心思。

好Sweet啊！（IG@toby_yanyan）