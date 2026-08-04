71歲「御用管家」李岡被街頭捕獲　入行逾半世紀：原來佢仲有拍戲

在TVB劇集中經常飾演專業人士、老闆、富商及管家等角色的71歲資深演員李岡，是圈中公認的「綠葉王」之一。近日有網民在街頭巧遇李岡並分享兩人的合照，驚訝地表示：「今日喺街撞到呢位綠葉演員李岡，佢原來仲有拍戲」，更感嘆「應該冇乜人記得佢」，意外引發網民熱議。

網民偶遇李岡。（Threads）

71歲精神飽滿親切和善

從網民分享的照片可見，現年71歲的李岡身穿樸素的灰色T恤、戴上黑框眼鏡。雖然頭髮已見斑白且略顯稀疏，但整體精神相當不錯。面對路人的合照要求，李岡露出親切和善的微笑，頸上掛著的十字架項鍊十分搶眼。從兩人合照背景的室內環境及牆上掛有的兒童與宗教相關海報推測，當時應是在學校或相關機構內進行拍攝。

李岡狀態大勇，精神飽滿。（Threads）

入行逾半世紀曾任龍虎武師、配音員及當家小生

原名李全厚的李岡（藝名由前佳視宣傳總監盧國沾所取），早於1975年報考佳藝電視藝員訓練班入行，同屆同學包括鄭裕玲、魏秋樺等。佳視倒閉後，他曾轉行擔任龍虎武師、配音員，甚至跟隨馮淬帆學習做副導演。其後，他獲陶敏明介紹予狄龍認識並引薦至邵氏電影公司，亦曾簽約羅維影業計劃赴台發展。回港後，他先參演蕭笙監製的《天龍八部之六脈神劍》，再經李麗麗引薦加盟亞視，一度獲力捧成為當家小生之一，後因私下接工作而遭終止合約。

李岡從不覺得「御用管家」的稱號是種負擔。（馬嘉怡攝）

憑《戲說乾隆》侍衛寶柱成代表作

90年代，李岡獲得鄭少秋推薦前往台灣參演經典劇集《戲說乾隆》，在劇中飾演鄭少秋的侍衛「寶柱」一角，該角色亦成為其演藝生涯的代表作。同期，他更曾與友人合資開設地產公司，兼職做地產經紀。李岡自1997年轉投TVB後便服務至今，2016年在綜藝節目《Sunday好戲王》中獲頒「另類好戲王—管家王」獎項。至今他依然活躍於幕前，在熱播劇《愛·回家之開心速遞》及《非份之罪》中均能見到其身影，他亦曾公開表示自己熱愛演戲，目前完全無意退休。

感情生活方面，李岡於80年代曾與女藝人斑斑相戀，二人於1986年分手。直到2000年，李岡與圈外人太太喜結連理，結婚多年來雖然膝下猶虛，但夫妻倆感情要好，一直十分享受甜蜜的二人世界。