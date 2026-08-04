愛回家丨周嘉洛林凱恩CP吻別悲劇收場　丘梓謙曬花絮慘遭網民圍攻

TVB無綫電視長壽處境喜劇《愛·回家之開心速遞》開播多年，由周嘉洛飾演的「金城安」與林凱恩飾演的「Bonnie」組成的「安Bon」CP，一直是劇迷心中最受歡迎的經典螢幕情侶。雖然早前劇情安排兩人分手、Bonnie轉與丘梓謙飾演的「蔥頭」拍拖，但大批觀眾始終期盼「安Bon」能在大結局重修舊好。

《愛．回家之開心速遞》中，「安Bon」CP一直是網民最支持的一對！（IG@ iris_lammm）

「安Bon」CP遺憾分手 丘梓謙公開「撞破」花絮

然而在最新一集劇情中，「安Bon」感情線卻迎來了令人心碎的「Bad Ending」。劇中兩人於夜風中上演吻別分手戲碼，逼真情感令無數觀眾落淚。沒想到劇外飾演「蔥頭」的丘梓謙在社交平台Threads上載的一段現場拍攝花絮，竟意外引爆網民圍剿！

最新一集《愛·回家》中安仔吻別Bonnie後，二人正式離婚！（TVB）

安仔讓愛，離遠望著深愛的Bonnie與蔥頭。（TVB）

在丘梓謙發布的現場花絮影片中，周嘉洛與林凱恩正在拍攝浪漫而傷感的吻別戲。而當丘梓謙發現身後二人正式嘴對嘴親上時，雙眼瞬間睜得超大，嘴巴張成「O」字型，一臉目瞪口呆的表情，隨後他瞇上眼睛、嘴角微微抽搐，配上小嘴碎碎唸的表情，展現出既心疼又無奈的搞笑神情。丘梓謙還給影片配文：「Why😨😨😨😨😨😨」，本以為這是一段輕鬆的幕後花絮，沒想到卻觸動了深愛「安Bon」CP觀眾的敏感神經。

丘梓謙發現周嘉洛與林凱恩二人正式嘴對嘴親上時，一臉目瞪口呆的表情。（影片截圖）

瞇上眼睛配上小嘴碎碎唸的表情，顯得丘梓謙既心疼又無奈。（影片截圖）

這個小嘴碎碎唸的表情，顯得丘梓謙好可憐。（影片截圖）

網民怒火中燒瘋狂洗版

特別是因為在《愛·回家》近年的劇情發展中，Bonnie與安仔經歷分手後，蔥頭在劇情中一度介入Bonnie的感情生活，感情線一度錯綜複雜。由於「安Bon」這場吻別代表著兩人正式畫上句號，加上蔥頭曾與Bonnie有過不少情感糾葛，這段「情敵在前方演戲」的花絮影片徹底點燃了劇迷的積怨，大批網民紛紛湧入：「我唔支持你同bonnie」，「我對你沒有意見。🤝但我係老觀眾，tvb用安Bon呃我開電視睇，仲話係大家想要的結局，我只想鬧tvb」。

由於本周五就正式結局，看來編劇未必會再「扭權」安排二人復合，觀眾心都碎。（IG@ iris_lammm）

更有網民大鬧丘梓謙：「情商=0，而家個個都想安bon結局，你仲要post埋啲咁嘅嘢」，「你應該主動放手成全佢地😮‍💨你知Bon心有安仔嫁麻」，「恭喜蒽頭成為粉絲討厭嘅角色之一」。

不少「安Bon」CP觀眾湧入留言區表達不滿。（Threads截圖）

更有網民大鬧丘梓謙成最討厭的角色之一。（Threads截圖）

隨著輿論愈演愈烈，丘梓謙在IG顯示動態親自回復網民：「你們睇戲睇到好投入，真係好多謝你地，你哋好嬲要鬧我人身攻擊我，我都接受，但唔好亂咁問候我屋企人。」希望可以平息這場風波。