洪永城自爆與黃翠如私下完全唔夾　曾託羅子溢拍床戲關照孕妻

藝人梁靖琪（Toby）近日邀請好友洪永城（Tony）擔任其網上節目《SpotiTalk》的訪談嘉賓。兩人在節目中大談真心話，洪永城不僅罕有地爆料自己與幕前黃金拍檔黃翠如「私下完全唔夾」，更公開了當年追求太太梁諾妍的趣事。

梁靖琪（Toby）近日邀請好友洪永城（Tony）擔任其節目訪談嘉賓。（IG@tobyleungchingki）

洪永城回顧「零底子轉型」心路歷程

洪永城回顧當年加入無綫電視（TVB）時，起初想法十分單純，只當作是換到另一個電視台工作。直到親身參與台慶當晚，目睹整個錄影廠擠滿藝人，才體會到什麼是真正的「大台」。從旅遊節目主持跨界成為演員，對他而言是一場硬仗。由於從未接受過正規的戲劇訓練，當監製直接把劇本交到他手上時，他甚至連劇情都無法理解。他便從最基本的走位和步姿學起，不斷出錯與修正，才逐漸摸索出演戲技巧。

洪永城回顧「零底子轉型」心路歷程。（IG@tobyleungchingki）

洪永城自爆用跑步做藉口追求梁諾妍

洪永城提及太太梁諾妍時，臉上頓時洋溢滿滿幸福。他大讚妻子充滿正能量，並笑談當年如何假借「跑步」為由傳訊息追求她的。節目中他亦分享一段趣事，太太當年懷孕未滿三個月時，需要與羅子溢拍攝親密床戲。按照傳統習俗，懷孕初期不宜對外公布喜訊，他只能委婉囑託羅子溢多多照顧。沒想到看似粗線條的羅子溢一聽便心領神會，清楚他的顧慮，拍攝動作較大的戲份時格外留意分寸。

洪永城自爆用跑步做藉口追求梁諾妍。（IG@guruhung）

洪永城透露私下與黃翠如完全唔夾

梁靖琪好奇向洪永城提問，與黃翠如合作多年、二人默契十足，究竟有沒有曾經對對方動心。洪永城坦言自己與黃翠如於幕前的化學反應十足，演出節奏亦十分合拍，但私底下兩人的頻率和性格其實完全不合，私底下並沒有太多共同點或契合的地方。