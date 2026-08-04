黃子韜連吊兩日「鹽水」堅持開騷　太太親揭扁桃腺發炎呼吸困難

內地男星黃子韜8月1日於杭州舉行《未來紀元》巡迴演唱會，全晚勁歌熱舞帶來近30首經典歌曲，嗨翻全場歌迷。然而在台上活力四射的他，原來一直是「抱恙上陣」。據曝光的幕後花絮顯示，黃子韜早在演出前夕就躺在病床上吊鹽水，面容相當憔悴，顯得有氣無力，令粉絲心痛不已。

黃子韜日前於杭州舉辦演唱會。（weibo@黃子韜工作室）

吊完鹽水喊話：打了兩天吊針否則唱不了

為了不讓期待多時的杭州歌迷失望，黃子韜展現極高敬業精神，咬緊牙關堅持如期開騷。即便演出當天仍在醫院接受治療，但他吊完鹽水稍為恢復精神後，便堅定表示絕不能讓任何事耽誤演唱會，更故作興奮地揮拳高呼：「不管怎麼樣，打完了直接幹！Let's go！Let's go！」隨後在後台化妝時，被助手關切身體狀況，黃子韜才坦言真相：「好點了，還稍微有點喘不動氣，今天打了一針，我打了兩天吊瓶，不然今天唱不了。」

黃子韜工作室在騷後發佈黃子韜打鹽水養病視頻。（抖音@黃子韜工作室）

更保證自己一定會在演唱會現場好好表現，不會令粉絲們失望。（抖音@黃子韜工作室）

為了讓粉絲們安心，他直言這條視頻會在演唱會結束之後再發佈。（抖音@黃子韜工作室）

太太徐藝洋揭扁桃腺發炎

事實上，黃子韜的太太徐藝洋先前在直播中就曾提到，老公因扁桃腺發炎導致呼吸不太順暢，擔心會影響演出而特地到醫院檢查，為免病情惡化一直使用消炎藥控制。看到偶像如此拚命完成高強度的舞台演出，大批歌迷紛紛留言表示心痛，紛紛大讚他對舞台與粉絲的尊重與敬業，同時也希望他能在結束演出後好好休息、早日康復。