前無綫視后蔡思貝暴雨濕身發片　感歎「被生活淋透」疑暗示壓力大

前無綫視后蔡思貝自今年離巢後，近來將工作重心轉移至內地市場。日前她突於社交平台上載一段在狂風暴雨中淋雨的短片，言語與配文間吐露不少心聲，疑暗指自己生活壓力極大，隨即引起不少網民關注。



蔡思貝落雨被淋透。（IG@sisleychoi）

暴雨中濕身發短片吐露心聲

蔡思貝日前在社交平台發布短片，片中的她身穿休閒服、戴著白色Cap帽在暴雨中前行。畫面中只見她邊走邊笑說：「濕晒啦」，並在影片畫面上配上文字：「當我被生活淋得透濕，才發現大雨根本算不上什麼。」以及「Life's a mess, but at least I'm hydrated.」。此外，她亦鼓勵自己：「大雨算什麼，只要我們還在走。Be water my friend.」，不少網民看後紛紛留言為她打氣。

似乎有感而發。（IG@sisleychoi）

離巢轉戰內地參演周星馳新作

蔡思貝近年事業經歷不少變遷，自2024年播出的劇集《飛常日誌》後，她已有相當長一段時間未有TVB新劇推出，今年3月亦正式宣佈約滿離巢。據悉，離巢後的她並未簽約新公司，現時以自由身親自接洽工作，凡事親力親為。近來她積極拓展內地市場，除了參與各類商演活動外，更有份參演由周星馳執導的喜劇電影《功夫女足》。

蔡思貝離開TVB前最後一部演出的劇集是2024年播出的《飛常日誌》。（《飛常日誌》劇照）

蔡思貝在戲中飾演孖八，是位盲人骨妹，但同時又是隊中軍醫。（《功夫女足》劇照）

昔日緋聞纏身感情現況坦言單身

除了事業發展轉折，蔡思貝過往的感情生活亦一直備受輿論關注。入行以來她曾屢傳緋聞，一度陷入話題漩渦，形象大受影響。不過，面對私生活與感情話題，她早前受訪時已澄清自己目前維持單身狀態，雖然身邊不乏追求者，但現階段會更加專注於個人事業與心態的調整。