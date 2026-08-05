「牛雜妹」李亦喬晒合照慶祝綿婚　走出小產陰霾即迎愛女Emma

前港姐「牛雜妹」李亦喬（Monnie）於2024年與圈外男友喜結連理，婚後雖不幸經歷小產創痛，但兩人攜手走出陰霾，並於今年2月2日在社交平台喜訊宣布再度懷孕。如今即將迎來預產期的她「卸貨在即」，近日更特別於社交網上載與老公的甜爆合照慶祝「綿婚」，並發表長文感性告白，感謝丈夫長久以來的無微不至與體貼陪伴。

李亦喬晒出同老公的合照，慶祝結婚周年。（IG@monnie216）

今個8月就是預產期。（IG@monnie216）

今個8月就是預產期。（IG@monnie216）

拍拖9年半驗證老公「愛是累積」金句

李亦喬在帖文中感嘆，今年的結婚紀念日因為即將加入新成員愛女「Emma」而變得分外有意義。回顧兩人相識相愛9年半的點滴，她透露剛拍拖時老公曾向她說過「愛是累積的，跟對的人只會愈來愈愛」，當時年輕的她還心想這是一句「廢話」，認為愛應是現在式。然而經過多年歲月洗禮與這場「青春實驗」，她甜蜜坦言對方真的沒有說謊：「你對我的愛是層遞式的。」

感性發長文。（IG@monnie216）

與老公已經在一起9年半。（IG@monnie216）

懷孕變化情緒崩潰

李亦喬透露，在懷孕這一段艱辛的路程中，老公展現了極致的溫柔與體貼。每當深夜她有任何動靜，哪怕老公已疲倦不堪，都會第一時間撲過來關切她的需要。而每當她因面臨孕期的種種生理變化而感到情緒崩潰、甚至自卑厭棄自己時，老公總會溫柔地安撫她：「你是世界上最美麗的。」除了無微不至的照顧，老公亦從不把妻子的付出視為理所當然，每天都會懷著感激的心對她說：「老婆，多謝你，辛苦了，你真的很偉大，比起你，我的付出太少了。面對老公滿滿的愛意，李亦喬深感幸福之餘，亦深刻體會到愛情與婚姻都是雙向的：「你看見我的好，我也看見你的付出。」