吳建豪日籍嬌妻新婚後首度公開亮相　與奶奶並肩睇騷婆媳關係融洽

現年47歲的台灣男星吳建豪（Vanness），今年6月底震撼宣布再婚喜訊，迎娶在歐美與日本發展的35歲日本女星荒卷繪美（Emi Aramaki）。據悉二人已於5月初在美國拉斯維加斯完成婚姻登記，消息一出瞬間引爆娛樂圈。近日吳建豪忙於F4「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，嬌妻亦低調愛相隨，新婚後首度在公開場合被粉絲捕獲。



F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。（IG@binmusic.ig）

今年6月底宣布再婚喜訊。（IG@vannesswu）

新婚後首露面

吳建豪日前與言承旭、周渝民及五月天阿信前往泰國曼谷開騷，荒卷繪美亦化身超強後援隊現身觀眾席力撐老公！從現場粉絲捕捉的靚相所見，她留了一頭優雅長髮，身穿黑色削肩背心搭配緊身牛仔褲，以簡約性感造型亮相，吸睛外貌與極品身材極度養眼。表演開始後，她手持螢光棒跟隨音樂輕輕搖擺，身邊坐着的正是吳建豪母親，二人「婆媳同框」並肩睇騷互動自然，看來早已融入吳家，感情融洽！

新婚後首露面。（影片截圖）

相當吸睛。（影片截圖）

二人並肩而坐。（影片截圖）

吳建豪台上冧泰迷

泰國演唱會是吳建豪宣布婚訊後首度開唱，為了回饋苦等20年的泰國粉絲，他特地在台上用泰文說出「你好」、「我愛你」等問候與告白，氹得全場粉絲心花怒放。即將迎來48歲生日的他，獲言承旭、周渝民與阿信帶領全場萬人合唱生日歌預祝，兄弟情誼爆燈。

吳建豪台上冧泰迷。（IG@binmusic.ig）

低調坐觀眾席揈螢光棒力撐老公。（影片截圖）

荒卷繪美背景驚人

荒卷繪美出生於日本福岡、畢業於倫敦大學學院歷史系，除了精通茶道與和服，更具模特兒架勢兼發過單曲，是不折不扣的學霸兼藝術家。吳建豪過去曾於2013年與新加坡百億千金石貞善結婚，可惜婚姻僅維持5年便宣告破局，如今成功走出豪門婚變陰霾再獲摯愛，獲得全網大批粉絲洗版祝福！

荒卷繪美。（IG@emiaramaki_）