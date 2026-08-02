吳尊曬一家滑雪溫馨合照　驚爆意外重創頭部慘失憶半小時險象環生

現年46歲的「凍齡男神」吳尊，近日聯同家人與好友Road Trip到澳洲Mt Buller（布勒山）玩滑雪，怎料背後竟有一段驚心動魄的恐怖經歷！原來學了滑雪三年的他，期間經歷無數次重摔，最嚴重一次竟意外重創頭部導致「失憶半小時」才逐漸清醒，險象環生！不過天生骨子裏帶著「搏盡」精神的他未有被嚇退，硬靠驚人毅力克服陰影，如今終於成功帶着一家人在雪上馳騁享受滑雪樂。

吳尊聯同家人與好友Road Trip到澳洲Mt Buller玩滑雪。（微博@吳尊）

好型呀！（微博@吳尊）

自揭滑雪黑歷史

吳尊在帖文中感嘆，這3年來的滑雪之路絕不容易，除了摔倒與失憶的慘痛經歷，全靠一股「勇氣同堅持」撐過來。如今一家人終於能在雪地上順暢馳騁、享受滑雪技能，他笑言「這就是努力後的收穫」。相中所見，雖然大女NeiNei因要「幹大事」未能同行，但一家人與朋友合照時依然笑容由頭帶到尾，幸福感爆燈！

吳尊自揭滑雪黑歷史。（微博@吳尊）

吳尊與老婆溫馨放閃。（微博@吳尊）

曾與姚明交手

其實吳尊對運動一直有股近乎瘋狂的執著，年輕時不僅曾入選文萊國家籃球代表隊與姚明交手，留學期間更試過為了追星飛去美國搵偶像米高佐敦（Michael Jordan）合照，即使相機故障全黑亦即刻買新機再飛一次圓夢！正是這股極致的「狂人精神」，才讓他面對滑雪失憶的恐怖慘況，依然能笑著堅持到底！