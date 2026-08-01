林心如霍建華結婚十週年激罕放閃　夕陽下對視合照粉碎婚變傳聞

台灣女星林心如與霍建華於2016年7月31日在峇里島舉行盛大婚禮，不知不覺二人已攜手走過光陰，正式迎來結婚10週年！向來對私生活極度低調的林心如，今次罕有在社交平台大派甜頭，上載一張夕陽餘暉下與霍建華溫情對視的雙人剪影照，並配上愛心、紅酒及玫瑰等表情符號低調放閃。這張浪漫滿瀉的合照，以最強行動一舉粉碎多年來屢傳不絕的婚變傳聞！

林心如霍建華結婚10週年放閃。（IG@loveruby_official）

「十年摯友蛻變摯愛」再走過十年

回想當年二人喜帖上的「十年摯友，蛻變摯愛」，這段愛情故事早已傳為佳話。霍建華早於2006年認識林心如時已對她暗生情愫，唯恐告白失敗連朋友都做不成，才選擇將心意默默深藏；直至林心如某次生日派對，他才鼓起勇氣表白打破好友界線。林心如亦坦言，二人是在各自人生更成熟、恢復單身後才決定嘗試交往，讓10年友情成功昇華為愛情。

台灣女星林心如與霍建華於2016年7月31日在峇里島舉行婚禮。（IG圖片）

林心如與霍建華結婚喜帖。（微博圖片）

曾屢傳婚變

二人婚後極為低調，十年間不時被外界傳出婚變，亦多次遭瘋傳懷二胎。林心如曾無奈笑回：「一下離婚、一下懷孕，離婚怎麼會懷孕啦！」她坦言夫妻相處雖有摩擦但極少大吵。如今霍建華將重心留給家庭，林心如則憑台劇《華燈初上》轉型製作人紅遍全網。從10年摯友到10年夫妻，二人用行動證明了愛情的真諦，這張10週年的浪漫合照，正好為這段走過風風雨雨的感情寫下最真摯的註腳。