李凱賢主持狂爆粗惹馮德倫尷尬反問　網民狂轟粗俗：要收斂少少

香港Hip Hop組合「廿四味」成員李凱賢（Brian）近年活躍於網上節目，卻因在多個節目中頻繁使用中英文粗口，引發大批網民熱烈討論。近日，李凱賢邀請了馮德倫擔任其個人YouTube節目《Let's Go Eat with Brian》的嘉賓。對談間他維持一貫作風夾雜大量粗口，讓向來斯文的馮德倫當場面露難色。



李凱賢邀請馮德倫擔任其YouTube節目《Let's Go Eat with Brian》嘉賓。（YouTube@Let’s Go Eat with Brian）

李凱賢狂講粗口引馮德倫面露難色

在節目中，李凱賢在講到日本漫畫《去吧！稻中乒團》時，竟公然說出「春X」等極度不雅的字眼。面對李凱賢的連番爆粗，馮德倫瞬間面露尷尬神色，最後更忍不住直接反問對方：「你以前係咪咁多粗口？」節目播出後，不少網民批評該集「粗口多過內容」，嚴重影響觀感。有人留言表示：「整集節目全是粗口，內容反而被蓋過了」。

李凱賢狂講粗口引馮德倫面露難色。（YouTube@Let’s Go Eat with Brian）

李凱賢主持《九運會客室》遭大批觀眾狠批

除了網上節目外，李凱賢與伍詠薇聯手主持的HOY TV電視節目《九運會客室》同樣惹來一身蟻。他在合家歡時段的節目中依舊滿口粗言穢語，遭到大批電視觀眾強烈狠批，認為其用語極度不尊重觀眾。面對外界排山倒海的負評與投訴，李凱賢在接受訪問時表現得十分大方，但態度依然強硬且堅持己見。

李凱賢主持《九運會客室》遭大批觀眾狠批。（YouTube@Let’s Go Eat with Brian）

李凱賢稱講粗口問心無愧

對此，李凱賢直言自己說話一向直率，討厭拐彎抹角使用任何代用語。他舉例：「一係用一係唔用，例如what the fxxk，我唔會話what the freak。」雖然「廿四味」的隊友阿肥（陳偉雄）曾苦口婆心勸過他，希望他能多參考外界聲音，並注意拿捏說粗口的地點和動機。不過，李凱賢對此態度強硬，明確表示不會理會網民的看法。他更霸氣地回應：「只要問心無愧、做回自己就好，最重要是大家開心。」