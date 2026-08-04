丘梓謙發文告別《愛回家》蔥頭　感謝劇組5年栽培獲粉絲留言力撐

TVB 處境劇《愛·回家之開心速遞》中，「金城安」（周嘉洛飾）與 Bonnie（林凱恩飾）的「安Bon」CP 遺憾以 Bad Ending 收場。飾演「蔥頭」的丘梓謙早前在社交平台上載了一段當晚周嘉洛與林凱恩吻別的幕後花絮，影片中他在前方捕捉身後二人親吻時的誇張震驚表情，沒想到意外點燃了大批劇迷積壓已久的情感，引發一場網絡輿論風暴。

最新一集《愛·回家》中安仔吻別Bonnie後，二人正式離婚！（TVB）

「情敵在前方演戲」花絮引爆劇迷積怨

影片中在前方的丘梓謙發現身後二人正式嘴對嘴親上時，雙眼瞬間睜得超大，嘴巴張成「O」字型，擺出一副目瞪口呆的表情；隨後他更瞇起眼睛、嘴角微微抽搐並喃喃自語，展現出既心疼又無奈的搞笑神情。由於「安Bon」分手令大批老觀眾難以接受，加上「蔥頭」曾與 Bonnie 有過感情線，這段「情敵在前方演戲」的花絮影片瞬間點燃了劇迷積壓已久的不滿，大批網民紛紛湧入留言區激動發聲。

丘梓謙發現周嘉洛與林凱恩二人正式嘴對嘴親上時，一臉目瞪口呆的表情。（影片截圖）

瞇上眼睛配上小嘴碎碎唸的表情，顯得丘梓謙既心疼又無奈。（影片截圖）

丘梓謙發聲：唔好亂咁問候我屋企人

隨着輿論愈演愈烈，部分網民的言論甚至上升至人身攻擊與言語謾罵。丘梓謙隨後於 IG 限時動態親自回覆網民，希望可以平息這場風波：「你們睇戲睇到好投入，真係好多謝你哋，你哋好嬲要鬧我人身攻擊我，我都接受，但唔好亂咁問候我屋企人。」他坦然接受觀眾因投入劇集而產生的負面情緒與對他個人的人身攻擊，但亦劃下底線，希望風波不要牽連至無辜的家人。

不少「安Bon」CP觀眾湧入留言區表達不滿。（Threads截圖）

丘梓謙親自回復網民，希望不要殃及屋企人。（IG圖片）

鄭重長文告別5年「蔥頭」 支持者留言力撐

在經歷這場輿論風暴後，丘梓謙亦於社交媒體上，鄭重地向陪伴自己多年的角色「蔥頭」道謝與道別，感謝這些年來角色的成長：「謝謝你蔥頭❤️🙏🏼由第一日收到劇本開始，一直以來都努力去演活好蔥頭一角🔥💪🏼知道一定會有人喜歡或者不喜歡🙏🏼但無論如何我丘梓謙一定會繼續努力去做好每一套戲每一個角色🔥💪🏼❤️因為我是一位演員🔥謝謝蔥頭五年內同我一齊成長❤️🔥謝謝大家支持愛回家，謝謝愛回家每一位幕前幕後同事的教導❤️🔥」

丘梓謙發長文鄭重告別5年「蔥頭」。（IG@adrienyau010）

丘梓謙發長文鄭重告別5年「蔥頭」。（IG@adrienyau010）

丘梓謙發長文鄭重告別5年「蔥頭」。（IG@adrienyau010）

與此同時，亦有大批支持者在留言區留言力撐丘梓謙，希望他別太在意今次的輿論風暴，專心於好好做戲，並全力支持他未來的演藝之路。

支持者留言力撐丘梓謙。（IG截圖）

丘梓謙發長文鄭重告別5年「蔥頭」。（IG@adrienyau010）

丘梓謙發長文鄭重告別5年「蔥頭」。（IG@adrienyau010）