林青霞發文悼念「曼波女郎」葛蘭　淚揭病榻前2人最後互動畫面

香港傳奇影星「曼波女郎」葛蘭（本名張玉芳）於3日傳出安詳辭世消息，享耆壽93歲。消息一出震驚影壇，而與她私交甚篤的金馬影后林青霞，4日晚間也在社群發文悼念。



林青霞發文提到：「葛蘭姊最愛唱京戲，但有好一陣子不去票戲了，我去她家探望她，她半睡半醒的坐在輪椅上。我想逗她開心，就在她面前高唱《三家店》和《蘇三起解》，她瞇著眼睛聽，沒太大反應。」

林青霞發文悼念葛蘭。（微博@林青霞）

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而林青霞坦言，當時菲律賓工人提議葛蘭唱《說不出的快活》，這是葛蘭最出名的電影《野玫瑰之戀》的插曲：

我和兩個工人一邊唱一邊在她面前扭跳恰恰曼波，她眼睛即刻睜開閃著亮光，面露滿足的微笑，這是我對她最後的記憶。

最後，林青霞更深情告白「葛蘭姊！你是我心中永遠的明月！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】