吳麗珠揭李家鼎施明死訊當天原定行程　痛心余慕蓮求生意志低落

資深藝人吳麗珠（珠女）於2026年8月接受YouTube頻道《橙色大笨象 Orange Elephant》的深度專訪。在節目中，吳麗珠大談與圈中多位好友的深厚情誼，並透露了李家鼎（鼎爺）、余慕蓮以及羅浩楷等昔日老友的最新近況。



吳麗珠接受YouTube頻道《橙色大笨象 Orange Elephant》專訪。（YouTube@橙色大笨象 Orange Elephant）

吳麗珠揭李家鼎得悉施明死訊當天「原定行程」

談及昔日教她騎術的師傅「鼎爺」李家鼎，當時她得悉鼎爺經營的私房菜生意不太景氣，為幫襯這位老友，她特意邀請鼎爺在三月底出席自己籌辦的慈善齋宴，打算安排鼎爺於現場獻唱，藉此收取利是幫補收入。

李泳豪提早同老豆李家鼎慶祝父親節，一齊去食大餐 !（YouTube@豪仔 ON AIR ）

可惜「人算不如天算」，活動當天下午收到了施明不幸離世的消息。鼎爺因喪妻之痛未有出席。吳麗珠表示，事後她不敢多打擾鼎爺，僅透過發訊息勸他「最緊要保重身體」。她認為：「別人的家庭事，外人真的無法明瞭太多」。珠女亦感嘆，鼎爺近來消瘦得十分厲害，身為過來人的她明白喪親之痛需要時間平復，現階段外人不便對他過多打擾，最重要是鼎爺的身體健康。

吳麗珠揭李家鼎得悉施明死訊當天「原定行程」。（YouTube@橙色大笨象 Orange Elephant）

余慕蓮求生意志低落自認「等死」

談到近年飽受肺纖維化折磨的余慕蓮（魚毛姐），吳麗珠透露自己早年曾在余慕蓮家中借住過一年，亦因此儲到錢成功置業，因此視對方是大恩人，二人友誼維持至今。余慕蓮近年經歷重病出院後，因身體虛弱及無法如常唱歌。吳麗珠表示近期去探望她時，發現她整個人暴瘦到不成人形。

余慕蓮求生意志低落自認「等死」。（IG@louiecastro1818）

吳麗珠極度痛心地透露，余慕蓮目前的求生意志相當低落，不僅不想吃東西，甚至曾悲觀地直言「我等死㗎啦」及「想唱歌又冇得唱」，令其感到無限唏噓與無力。珠女除了不斷開解、鼓勵余慕蓮積極面對人生外，更非常關心其飲食。特意向醫術界朋友打聽並推薦一款適合老人家補身特製營養奶，希望可以改善其精神與情緒。

余慕蓮相當健談，滔滔不絕地介紹安老院的環境。(ig@ladyumyum)

羅浩楷遭逢喪弟打擊心情低落

另外，曾是TVB綠葉王的「楷哥」羅浩楷，長年受到頸椎病、駝背及椎間盤突出折磨，已經息影多年。吳麗珠透露自己日前曾專程前往九龍城探望對方，了解其身體及生活狀況。據羅浩楷太太透露，楷哥近年同樣深受健康問題困擾，加上得知弟弟在廣州離世後，心情深受打擊，甚至一度沮喪表示「弟弟都死埋，我返去廣州都冇意思」，情緒相當低落。珠女坦言，盼望社會能夠給予這班資深藝人，以及照顧他們的人士多一份關懷與支持。