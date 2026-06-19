李家鼎回憶人生最難忘父親節　掛念李泳漢李泳豪兩兄弟同枱畫面

現年81歲的資深藝人李家鼎（鼎爺），近日飽受與大仔李泳漢決裂的家事陰霾困擾。不過，幸好身邊仍有細仔李泳豪的貼心陪伴。為了讓父親散心並提早慶祝父親節，李泳豪特意安排了一場豐盛的高級鐵板燒大餐，並將兩父子的溫馨互動拍攝成影片在自己的YouTube頻道與粉絲分享。



李泳豪提早同爸爸李家鼎慶祝父親節，一齊去食大餐。（YouTube@豪仔 ON AIR ）

海鮮盛宴。（YouTube@豪仔 ON AIR ）

舊居親手蒸魚炒蟹 鼎爺最珍視「兩兄弟同枱」

在影片中，當李家鼎被問及人生中最難忘的父親節是哪一年時，這位銀幕硬漢的眼神中罕有地流露出一絲懷念，鼎爺深情回憶道：「最難忘是一九九幾年那時，你同埋大佬（李泳漢）一起去西貢……蒸魚、炒蟹給你們吃的那次。」

在影片中，當李家鼎被兒子李泳豪問及人生中最難忘的父親節是哪一年。（YouTube@豪仔 ON AIR ）

鼎爺深情回憶道：「最難忘是一九九幾年那時，你同埋大佬（李泳漢）一起去西貢……蒸魚、炒蟹給你們吃的那次。」（YouTube@豪仔 ON AIR ）

鼎爺更清晰地記得，那場溫馨的家庭聚餐並非在天台，而是在孟公屋的舊居。那碟親手烹調的蒸魚、那盤鑊氣十足的炒蟹，承載著當年一家人共享天倫的珍貴畫面，成為他一生中最無法忘懷的父親節。

鼎爺更清晰地記得，那場溫馨的家庭聚餐並非在天台，而是在孟公屋的舊居。（YouTube@豪仔 ON AIR ）

那碟親手烹調的蒸魚、那盤鑊氣十足的炒蟹，成為鼎爺一生中最無法忘懷的父親節。（YouTube@豪仔 ON AIR ）

鼎爺日前才在採訪中怒批長子李泳漢，更心痛宣布與其脫離父子關係。在家庭風波鬧得沸沸揚揚的當下，鼎爺口中最珍視的過節畫面，竟是「兩兄弟」都在身邊圍爐共食的純粹快樂。

鼎爺到鐵板前講解，這一幕難免讓觀眾回憶起當年爆火的《阿爺廚房》。（YouTube@豪仔 ON AIR ）

難忘老父飛洛杉磯陪伴 跨越14小時的父愛

李泳豪聽到爸爸的答案後，驚訝鼎爺過去了三十年依然記得那年的場景，隨之表示：「舊年都有（慶祝父親節），有一年去食韓燒，有一年去過鋸扒。」除了西貢的舊居回憶，李泳豪還憶起鼎爺飛往美國洛杉磯探望他的往事。

李泳豪還憶起鼎爺飛往美國洛杉磯探望他的往事，這是他最難忘的父親節。（YouTube@豪仔 ON AIR ）

有一年鼎爺特地飛往美國洛杉磯探望李泳豪，對於甚少搭長途飛機的鼎爺來說，那是一趟長達14小時、極其辛勞的旅程，但為了兒子他仍毫不猶豫地出發。李泳豪清楚記得，當時他陪鼎爺一齊去買牛仔靴、觀賞中世紀騎士表演的快樂時光。

李泳豪回憶鼎爺當年專門飛14小時到美國洛杉磯探望李泳豪。（YouTube@豪仔 ON AIR ）

李泳豪清楚記得，當時他陪鼎爺一齊去買牛仔靴、觀賞中世紀騎士表演的快樂時光。（YouTube@豪仔 ON AIR ）

李泳豪在片中也感性地對父親發表了「反哺宣言」：「小時候，我人生第一次吃日本菜，是你跟媽媽帶我去的……在『水車屋』，從那時就開始喜歡上日本菜。現在我大了，換我帶你來吃鐵板燒。」面對兒子的熱心關懷，鼎爺都表示自己會養好身體，恢復原本的身體狀況：「一定要追回來165磅。」

李泳豪在片中也感性回憶自己第一次是日本菜的場景。（YouTube@豪仔 ON AIR ）

李泳豪還自豪地說：「現在我大了，換我帶你來吃鐵板燒。」（YouTube@豪仔 ON AIR ）