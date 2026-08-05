李蔓瑩「中空戰衣」男友伍允龍狂讚性感　江嘉敏身形圓潤否認蜜運

熱門動畫電影《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》今晚盛大舉行香港首映禮，現場星光熠熠，吸引包括李蔓瑩（Renee）、江嘉敏及譚玉瑛等多位藝人到場捧場。剛與前女團 Super Girls成員李靜儀（Heidi）開設Podcast節目《李想之間》的李蔓瑩，早前與李靜儀首度同行遠赴葡萄牙旅遊，並在社交平台大派福利上載一系列身穿「中空戰衣」的旅遊靚相。被問到武打星男友伍允龍會否介意她着得太性感？李蔓瑩即時甜笑閃爆全場：「唔會喎！佢會覺得好靚，同埋啲景色、妝容，覺得去旅行嘅女仔特別靚嘅。」

大會亦邀請多位嘉賓出席，其中包括一直鍾情CHIIKAWA的李蔓瑩（Renee）。（葉志明 攝）

葡國同行每晚Pillow Talk

談到今次與李靜儀的葡萄牙之旅，李蔓瑩笑言出發前視今次行程為閨密旅遊的「打大佬」考驗，沒想到兩人全程極具默契，完全沒有發生任何爭執：「因為我哋第一次夾去旅行，無論食嘢、衣著品味，我哋都好好好傾，完全無鬧交，仲要每晚Pillow Talk。」兩人在Podcast節目中大談女性生活與日常話題深受觀眾歡迎，李蔓瑩亦大方透露兩人非常渴望能獲得電視台賞識，期待未來能以閨密檔形式合拍旅遊節目。

李蔓瑩「中空戰衣」遊葡萄牙。（IG@reneebobo）

李蔓瑩「中空戰衣」遊葡萄牙。（IG@reneebobo）

江嘉敏帶OL妹妹捧場

同場出席的江嘉敏今晚亦不甘示弱，身穿開胸心形小背心配搭短褲性感亮相，既騷腰又曬腿，不過現場可見其身形比以往變得更為圓潤。她透露今次特意帶同20歲的妹妹到場，指妹妹是CHIIKAWA的忠實粉絲。她笑言任職OL的妹妹雖然無意入行，但平時會「讚完先彈」給予其演技意見，近期亦有稱讚她在TVB劇集《非份之想》中的表現。對於身形變得圓潤被笑指是否正值蜜運、有「幸福降臨」，江嘉敏即時大反應喊道：「下！唔係嘛！」隨後連忙闢謠解釋，指最近因為頻繁下雨而減少了打網球運動，並笑言「呢排落雨少打網球，多啲工作都幸福嘅」，澄清目前仍全力專注於工作發展。