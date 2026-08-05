62歲黎燕珊罕曬低胸運動背心照　晚年高調認愛圈外男友不排除再婚

現年62歲的黎燕珊（Eva）日前特地飛往馬來西亞吉隆坡，親臨現場見證楊明與莊思明的婚禮。婚宴結束後，黎燕珊並未放鬆對自我身材的管理，在社交平台上載了一張於健身房拍攝的自拍，吸引大批網民圍觀！



黎燕珊飛往馬來西亞親臨現場見證楊明與莊思明的婚禮。（IG@evalaiyinshan）

62歲黎燕珊低胸背心素顏照曝光

相片中，黎燕珊身穿黑色低胸運動背心，素顏上陣依然皮膚緊緻、狀態大勇，豐滿身材與優雅氣質一覽無遺。她發文寫道：「吃多了！抽空 #keep fit 保持身段」，並附上肌肉與加油表情。貼文一出，圈中藝人好友陳自瑤（Yoyo）第一時間留言大讚：「要向你學習」。不少網民紛紛留言讚嘆其「逆齡保養」，直呼完全看不出已年過六旬。

62歲黎燕珊低胸背心素顏照曝光。（IG@evalaiyinshan）

黎燕珊因遭前夫家暴出軌選擇離婚

黎燕珊的感情生活，可謂一波三折。1992年，正值事業高峰期的黎燕珊不顧外界反對，嫁給藝人劉永，婚後二人育有一子一女。好景不長，婚後二人夫妻關係嚴重惡化，劉永被指風流、好賭且脾氣暴躁，黎燕珊長期遭受家暴與丈夫出軌的雙重打擊。2000年，黎燕珊因不堪虐待而提出離婚，甚至向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸自己及一對子女。

黎燕珊因遭前夫家暴出軌選擇離婚。（IG@evalaiyinshan）

黎燕珊高調認愛圈外男友不排除再婚

隨著女兒結婚生女、兒子也於英國修讀犯罪心理學順利畢業後，放下家庭重擔的黎燕珊在教會結識了Joseph Cheng。兩人因宗教信仰相同、性格相近而一拍即合，隨即展開「黃昏戀」。黎燕珊於2026年在情人節高調曬出二人的親密合照認愛，隨後更頻繁帶著男友出席朋友聚會，甚至穿上情侶裝大方放閃。她亦坦言依然憧憬愛情，且不排除未來再婚。