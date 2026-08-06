朱晨麗離巢TVB轉戰樂壇！8.29廣州首開個人音樂會挑戰高難度唱跳

朱晨麗於2011年奪得香港小姐冠軍後加入TVB，曾參演過《名媛望族》、《衝上雲霄II》及《法證先鋒IV》等多部經典劇集。朱晨麗於7月30日於社交平台發表長文，正式宣布離開TVB，感謝高層樂易玲及多位監製的提攜，並強調「這次離開並不是道別」，預告邁向人生新章節。

朱晨麗於2011年奪得香港小姐冠軍加入TVB。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗轉戰樂壇廣州首開個唱

離巢後的朱晨麗迅速轉戰音樂圈，開展一連串個人活動，她的首場個人音樂會《晨》將於8月29日在廣州舉行。朱晨麗出道以來，憑藉扎實的演技與優雅氣質，塑造出多個經典銀幕形象。面對這次音樂會帶來的全新挑戰，她絲毫不敢鬆懈，推掉大部分工作，全身心投入歌唱與體能的訓練中。朱朱表示，從演員轉型歌手，是心理與實力的雙重突破，希望可以透過本次舞台，讓大眾看見面貌更多元、舞台魅力更豐富的朱晨麗。

朱晨麗轉戰樂壇廣州首開個唱。（IG@rebecca_zhu）

音樂會精選改編名曲 挑戰極限高難度唱跳

為了給樂迷帶來耳目一新的聽覺體驗，本次《晨》音樂會在曲目及舞台編排上花盡心思，精選了多首大眾耳熟能詳的作品。朱朱笑稱，期待把音樂會現場打造出大型合唱盛況，亦透露大部分歌曲均會重新改編演繹。除了演繹多首深情曲目之外，還加入高難度唱跳環節。

朱晨麗音樂會將改編名曲並挑戰極限高難度唱跳。（IG@rebecca_zhu）

廣州見面會設互動遊戲與粉絲近距離交流

為了替音樂會造勢與宣傳，朱朱將於8月8日在廣州舉辦首場線下見面會。她受訪時興奮表示，自己專門為這場見面會準備了現場獻唱環節，場內亦設有多個互動遊戲，希望藉此機會，與久違的歌迷及觀眾近距離交流。朱朱亦真情剖白：「入行這麼久，其實一直未有機會舉辦這類形式的見面會，可以跟大家如此近距離碰面，我自己也十分期待！」

朱晨麗廣州見面會設互動遊戲與粉絲近距離交流。（IG@rebecca_zhu）