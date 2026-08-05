陳凱琳因兒子淋Cream風波惹爭議　鄭嘉穎遭狠批龜縮遭轟軟飯男

藝人陳凱琳（Grace）日前帶三名兒子前往金鐘太古廣場戲院觀賞電影《蜘蛛俠：英雄重生》，期間因兒子在影院內喧嘩，遭同場觀眾發文控訴，更意外釀成「淋Cream事件」引發全城熱議。陳凱琳於（4日）現身回應事件，坦言為兒子對他人造成的騷擾致歉，但同時亦心痛兒子受襲，表示選擇報警是希望讓兒子明白父母會保護他們。然而，她的回應未能徹底平息爭議，事件不僅讓陳凱琳的育兒方式飽受外界批評，火頭更迅速延燒至其丈夫鄭嘉穎身上。

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）日前帶同兒子前往金鐘太古廣場戲院觀賞電影《蜘蛛俠》，有同場網民在社交平台發文痛批，指陳凱琳的兒子在觀影期間不斷大聲交談、嬉笑及尖叫「嘈足全程」，更指現場觀眾多次發出「噓」聲及口頭勸阻無果。（IG@ghlchan）

陳凱琳被同場觀眾在網上公審。事後更爆出有人疑以cream直接淋向陳凱琳兒子頭部，陳亦表示已報警處理。（資料圖片）

輿論火頭燒向鄭嘉穎

事件發酵後，大批網民及陳凱琳的粉絲將火頭轉向其丈夫鄭嘉穎，對他在社交平台及公開場合「零幫忙」的態度表達強烈不滿，指平時幾乎由他照顧兒子，但在「出事」後竟選擇「潛水」龜縮，讓妻子獨自面對傳媒與輿論壓力。網民直言：「只看到一個隱身的老頭」、「爸爸沒有責任教小孩嗎？」、「琳琳已經要賺錢養家了，教子責任也全要她負責？」。

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎因為潛水被轟軟飯男。（葉志明 攝）

有內地粉絲質疑鄭嘉穎平日透過營銷號塑造「賢夫」人設，現實中卻在老婆被批評時做「背後的男人」，直斥他是「軟飯男」，並留言喊話：「嬌妻腦醒一醒吧」。

陳凱琳的粉絲心疼表示：「我只看到一個隱身的老頭……（陳凱琳）嬌妻腦醒一醒吧。」（threads）

網民翻舊帳爆鄭嘉穎工作態度極差

隨著爭議升溫，有聲稱曾與鄭嘉穎合作過的網民趁機翻舊帳，指多年前邀請他出席品牌活動時其「態度非常之差」，不僅沒有預先做功課，到場才說不懂讀稿上的字，工作態度極不專業，認為他過往行為態度屢惹爭議，根本難以在兒子面前身作則。

有聲稱曾與鄭嘉穎合作過的網民翻出舊帳狠批鄭嘉穎。（threads）

此外，亦有多位網民聲稱過往曾多次目睹鄭嘉穎與陳凱琳一家在公眾場合喧嘩奔跑，認為這次戲院風波並非單一偶然事件。雖然不少人同情其兒子被「淋 Cream」的遭遇並認為該女觀眾行為過激，但仍一致指出夫妻二人作為家長均責無旁貸，「佢哋兩個其實都淨係識生唔識教」，敦促他們應正視及檢討育兒教養問題。

更有網民翻出鄭嘉穎舊料。（threads）