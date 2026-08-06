周杰倫遭爆有私生子公司怒斥造謠　粉絲不滿公關怒轟杰威爾龜縮

內地著名狗仔卓偉近日爆料指一位「某三字華語天王」育有私生子，連串線索隨即在網絡上引發熱議，不少網民更將懷疑對象指向台灣天王周杰倫！對此，周杰倫經紀公司及本人均作出正面回應，然而大批歌迷卻對公司的公關處理手法極度不滿，爆發集體「投訴」潮。

內地著名狗仔卓偉爆料「三字天王」育有私生子。（影片截圖）

卓偉爆料「三字天王」私生子 線索直指周杰倫

據內地著名狗仔卓偉以未點名方式爆料，稱一位「華語樂壇三字歌唱天王」在十多年前與一位劉姓女股東育有私生子，並拋出「同在西安公司入股」以及「同年同月同日退股」等關鍵線索。傳聞隨即在社交平台瘋傳，網民根據相關線索進行對號入座，將猜測對象指向周杰倫與其2012年的商業合夥人劉若雪。

拋出「同在西安公司入股」等線索。

周杰倫「照打」展現鬆弛姿態

面對持續發酵的私生子傳聞，周杰倫經紀公司杰威爾音樂於8月6日正式發布嚴正聲明，澄清相關傳言「純屬惡意造謠」，並強調公司已委託律師對造謠者進行證據保全，將依法追究法律責任。

周杰倫經紀公司杰威爾音樂於8月6日正式發布嚴正聲明。（微博圖片）

與此同時，周杰倫本人亦在社交平台上載了一張打網球的照片，並附上簡短二字配文「照打」，以極具鬆弛感與老練的姿態親自回應謠言；而其音樂總監黃雨勳亦公開力撐，表示「身正不怕影子斜」，力證周杰倫的清白。

周杰倫本人亦在社交平台上載了一張打網球的照片，並附上簡短二字配文「照打」。（IG@jaychou）

周杰倫與昆凌於2014年登記結婚。（IG@jaychou）

周杰倫與昆凌婚後育有三名子女，平時保護得很好。（IG@jaychou）

粉絲不滿公司聲明狂轟杰威爾

雖然周杰倫方已快速否認傳聞，但杰威爾音樂的回應方式卻意外引爆了周杰倫粉絲的強烈不滿。在微博的留言區，大批粉絲紛紛發文「投訴」經紀公司危機處理能力不足：

「你合作個內地運營吧，歌迷的命也是命，別把老掉牙的那套清者自清奉為圭臬了。」

「能不能告一下這些造謠的！每次都有周杰倫黑熱搜。」

「下次上熱搜麻煩是周杰倫方報警或者杰威爾報警。」



粉絲怒轟周杰倫經紀公司杰威爾。（微博圖片）

粉絲怒轟經紀公司每次反應總是慢半拍，非要等到輿論完全發酵才肯發聲明。此外，粉絲亦痛批公司每次發布的聲明連公章都沒有，甚至僅對造謠者和狗仔進行「強烈譴責」，卻遲遲不肯直接報警或採取法律行動告上法院，質疑公司根本不注重周杰倫的名譽權。