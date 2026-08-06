黎彼得病逝｜兒子黎樹德開腔反擊父代還卡數：大部分非事實

資深填詞人及演員黎彼得先生，於八月五日上午十一時在瑪嘉烈醫院因病辭世。黎彼得先生於本年三月二十三日入住仁濟醫院華懋護理安老院，其後在四月三十日深夜因缺血性中風被送院治療。雖然病情一度穩定，並於六月八日轉往荔景大樓作療養，惟最終不敵病魔，離世消息令人惋惜。



今日（6/8），黎彼得的兒子黎樹德在藝人鍾志光陪同下，於觀塘舉行記者會，向公眾交代父親離世的經過及後事安排。



黎彼得兒子黎樹德在鍾志光陪同下舉行記者會。（葉志明攝）

送院後未能言語 遺憾未留隻言片語

記者會上，鍾志光率先發言，透露黎彼得在送院前數天兩人仍有聚會，可惜送院後已無法交流：「我諗呢，因為樹德一路都有睇住佢啦。但係好遺憾，佢喺4月30號深夜送院之後呢，就冇辦法同我哋對到話，所以真係冇任何嘢留低……喺佢送院前幾日我同佢去飲過茶，大家都唔知道情況變得咁快，亦都唔會講話乜嘢乜嘢，都係好閒話家常。我同佢食完嘢就送返佢返去安老院，呢個真係有啲遺憾。」

談及陪同父親走過最後歲月，黎樹德哽咽表示自己一直陪在身邊。對於父親在腦海中的形象，樹德深情地表示：「佢對我係好好嘅，佢係一個好偉大嘅人。我哋永遠都懷念佢。」

兒子黎樹德開腔反擊父代還卡數。（葉志明攝）

後事由家人商議 呼籲公眾給予空間

關於後事及喪禮安排，鍾志光表示現階段將尊重家屬意願，希望媒體與公眾給予空間：「依家嘅後事安排就由家人去商討中，我諗我哋一齊都係支援中家人嘅意願啦。所以都希望各位可以畀返啲空間佢哋去處理。當有乜決定或者如何如何，呢個就後話啦。」

澄清「追索學費」傳聞 樹德：大部分非真實情況

先前有報道指黎樹德一直沒有工作欠下卡數，並向父親追索學費及生活費等。黎樹德在記者會上親身澄清，指相關報道帶有誇大成分，大部分並非事實：「大部分都唔係真實嘅情況。例如卡數嘅情況就係，基於啲學校嘅費用同埋生活費為主，唔係所謂嘅……真係唔係全部所講嘅嘢。大部分都唔係一啲準確嘅嘢，有啲誇張成份。」

對此，鍾志光亦補充解釋，指黎彼得當年供養兒子在外國念書是理所當然的事：「樹德當年喺南京讀書，一個學生一定要洗費㗎啦。彼得哥當然係義無反顧咁對佢供給啦。喺個洗費當中，的確係由彼得哥去提供嘅。當時彼得哥同大家講嘅時候，可能講緊：『哎呀，我仲要養佢』咁樣，呢個事實係真嘅。但係亦都要考慮返當時嘅情況，一個學生去到外邊，又點可能自己供養自己呢？呢樣嘢希望大家明白。」

鍾志光補充解釋指黎彼得當年供養兒子在外國念書是理所當然的事。（葉志明攝）

全力照顧病父 暫無就業打算

被問及近期的經濟與工作狀況，黎樹德表示目前家庭經濟暫無即時問題。他透露自己約一年前待業，主因是父親中風突發，需要全心全意照顧：「由於呢個突發事件，其實我一路都係想陪佢。我哋都係一路照顧緊佢，尤其洗腎嘅情況，我哋唔可以放低佢一個人去。所以我哋其實都要留少少時間陪住佢，所以近呢幾個月都係專心照顧佢，暫時冇呢個打算。」

黎樹德強調父子關係一直良好，溝通順暢，並非如外界傳聞般疏離。至於黎彼得生前的作品版權問題，樹德表示由於父親突發性中風，生前並未特別交代相關事項。