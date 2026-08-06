黎彼得離世︱乾孫兩度發文痛悼　公開最後受訪花絮感嘆：竟是永別

資深演員兼鬼馬詞人黎彼得（Peter哥），昨日（5日）因病離世，享年76歲。黎彼得於70年代曾是歌神許冠傑的御用填詞人，兩人合作創作了多首金曲，包括《浪子心聲》、《打雀英雄傳》、《梨渦淺笑》等，至今仍是不少歌迷心目中的經典。他與前妻育有一子，曾透露兒子現年三十多歲並攻讀中醫。向來熱愛小朋友、渴望抱孫的Peter哥，近年與好友鍾志光的姪孫熊寶正式上契成為「乾爺孫」，感情極之深厚。

資深演員兼鬼馬詞人黎彼得（Peter哥），昨日（5日）因病離世，享年76歲。（資料圖片）

生前最後訪問花絮曝光

黎彼得離世消息傳出後，乾孫熊寶昨日在社交媒體上載了Peter哥生前最後一次受訪的花絮影片，痛心留言悼念：「最疼愛我的著名藝人黎彼得爺爺！一路走好！著名藝人殿堂級填詞家，我親愛的黎彼得爺爺，於2026年8月5日永遠離開了我們。在爺爺離世前一周探望了爺爺，沒想到竟是永別。爺爺一路走好，願天堂再無痛苦！謝謝您這些年對我的疼愛和庇佑！我會永遠想念您！會把您的作品一直唱下去！」

生前最後訪問花絮曝光。（小紅書@熊寶寶的小熊書）

影片中，Peter哥與熊寶同坐一張櫈，眼神滿是溫柔慈祥，不時伸手摸摸乾孫頭仔，盡顯深厚爺孫情。熊寶透露當時自己全程陪伴在側，沒想到短短數月後竟是永別，令人唏噓。

眼神滿是溫柔慈祥。（小紅書@熊寶寶的小熊書）

盡顯深厚爺孫情。（小紅書@熊寶寶的小熊書）

再次發文痛悼

熊寶於今日（6日）再發公開第二輯悼念影片。畫面中，熊寶乖巧坐在黎彼得懷裏，Peter哥則用雙手溫柔扣在乾孫腰上，將熊寶深深攬入懷中，畫面滿溢著爺孫倆過往的寵溺與依戀。

再次發文痛悼。（小紅書@熊寶寶的小熊書）

悲痛承諾：一定聽您話唱粵語歌

熊寶感傷寫道：「很小很小的時候就和黎彼得爺爺認識了，每次見到爺爺都喜歡抱着爺爺……爺爺有太多太多的好作品，黎成就爺爺的人生是精彩的瀟灑的。爺爺的生命定格在了2026年的夏天，才76歲。很想很想和您多相處可是再也不能了！傷心至極！」他更向天上的爺爺許下承諾：「一定會聽您的話，一直唱粵語歌，成為您的驕傲！爺爺走好！天堂不會再有痛苦！」字裡行間悲痛之情溢於言表，場面感人至深。