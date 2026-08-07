初代神奇女俠曬戶外浴缸照　75歲逆生長震撼網民：以為是當年劇照

初代《神奇女俠》扮演者蓮黛卡達Lynda Carter，在社交網絡分享多張照片，包括一張她躺在戶外浴缸裏，旁邊放着一杯馬提尼酒的照片，引發了數十條讚賞的評論。



一位網友激動地說：

我真的以為這是《神奇女俠》的劇照。琳達真是永恆的經典。

70年代飾演神奇女俠的演員卡達（Lynda Carter）深入民心 （網上圖片）

更多Lynda Carter的相片：

+ 11

「我的天哪，她是不是越來越年輕了？！」一位粉絲寫道，另一位粉絲則評論道：「是的是的是的，你依然美得驚豔。展現你永遠的魅力吧，我們永遠的神奇女俠。」

「等不及了！@reallyndacarter你看起來棒極了！！你都不會老！！」另一位粉絲附和道。

卡達還分享了她即將上映的電影《五個出更的哨兵3》中的劇照，其他照片中，她與《傳媒家族繼承人》的演員拜仁確斯和導演傑伊錢德拉薩卡合影。卡達於7月24日迎來75歲生日，她分享了一組照片，宣傳她在即將上映的喜劇電影《五個出更的哨兵3》中的角色，該片於8月7日上映。

卡達最初以選美明星的身份出道，1972年榮獲美國世界小姐桂冠，並在1972年世界小姐大賽中躋身前15名。她因在1975年至1979年播出的電視劇中飾演神奇女俠而聲名鵲起。

延伸閲讀：77歲Vera Wang生日近照超震撼 金髮細腰凍齡如少女 保養秘訣曝

+ 12

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】