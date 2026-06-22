43歲安妮夏菲維突爆喜訊　IG無預警發片大曬孕肚　時隔7年懷第3胎

43歲的荷里活女星Anne Hathaway（安妮夏菲維）傳來喜訊！她6月19日在社媒分享一則短視頻，驚喜宣佈與結婚12年的珠寶設計師老公Adam Shulman即將迎來兩人的第三個寶寶。



視頻中，她起初用雙手環抱、遮擋住腹部。隨着經典老歌「Baby I'm Yours」的背景音樂，她緩緩鬆開雙手，大方展現出明顯的孕肚。隨後，她對着鏡頭露出甜美笑容，帶着既羞澀又興奮的表情跑出了畫面。Hathaway安妮也在配文中寫道：「寶貝，我是你的（Baby, I'm yours）。」

Anne Hathaway（安妮夏菲維）在社交平台分享視頻宣佈自己懷孕。（Instagram@annehathaway）

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Hathaway今年4月才剛與Meryl Streep（梅麗史翠普）合體，宣傳備受矚目的電影《穿Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）。如今僅過去兩個月便傳出好消息，不少媒體推測她在宣傳期時便已懷有身孕。

Hathaway與老公於2012年步入婚姻殿堂，婚後分別於2016年和2019年生下大兒子Jonathan與小兒子Jack。時隔七年，夫妻倆即將迎來一家五口的嶄新生活。

向來對家庭生活保持低調的Hathaway，在今年5月接受雜誌專訪時，難得分享了與兩個兒子的相處近況。她笑着透露，現在孩子們正處於最黏人、最喜歡全家膩在一起的「可愛階段」，她和丈夫每天都非常珍惜、並深深沉浸在這樣温馨的家庭時光裏。

過去接受《華爾街日報》採訪時，Hathaway也曾坦言，在成為母親之前，自己總有一種「沒有完全落地」的飄忽與漂泊感。她說：

直到成為了母親，我才感覺自己真正、完整地生活在這個世界上。

正是「母親」這一角色，幫她治癒了內心的精神內耗，讓她學會用更真實、更好的狀態去擁抱生活。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】