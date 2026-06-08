Dua Lipa西西里島奢華完婚　艾頓莊驚喜獻唱　當地居民貼標語怒轟

英國流行天后Dua Lipa與演員Callum Turner日前正式登記完婚，兩人在意大利西西里島舉辦為期3天的豪華婚禮慶典，不僅邀來眾多親友見證幸福時刻，就連樂壇傳奇艾頓莊（Elton John）都親自到場獻唱經典名曲《Your Song》，讓現場賓客感動不已。



據外媒報導，30歲的Dua Lipa與35歲的Callum Turner先前已於倫敦馬里波恩市政廳完成結婚登記，6天後再飛往西西里島巴蓋里亞歷史悠久的別墅Villa Valguarnera舉辦盛大婚禮，作為婚禮慶典最高潮。

Dua Lipa與Callum Turne在意大利西西里島舉辦為期3天的豪華婚禮慶典。（GettyImages）

更多Dua Lipa與Callum Turne的甜蜜合照：

+ 17

婚禮當天，Dua Lipa身穿由時尚女王多納泰拉范思哲（Donatella Versace）親自設計、鑲嵌鑽飾的訂製婚紗現身。傍晚6點左右，她沿著長達約200米、兩旁種滿九重葛的林蔭大道緩緩步入會場，場面宛如童話故事。現場在別墅前方搭建白色涼亭，新人則在親友見證下交換誓詞。知情人士透露，整場儀式走溫馨路線，沒有過多繁複流程，將焦點留給新人與家人。

婚禮現場以牡丹與風信子裝飾，並設置拍照亭供賓客留下紀念照。主辦單位還特別準備印有：「Stay mad with me forever（永遠陪我一起瘋狂）」字樣的刺繡手帕，作為婚禮小物送給來賓。

最令人驚喜的是，艾頓莊強特地搭乘私人飛機抵達西西里島，並在婚禮上獻唱經典情歌《Your Song》。據悉，這位樂壇傳奇與Dua Lipa私交甚篤，因此特別現身祝福好友完婚，成為婚禮最感人的橋段之一。此外，派對還找來多位世界級DJ輪番上陣，包括 Carl Cox、Martin Garrix、David Guetta 與 Peggy Gou，打造宛如音樂祭等級的婚宴派對。

Dua Lipa與Callum Turne在意大利西西里島舉辦為期3天的豪華婚禮慶典。（GettyImages）

當晚接近午夜時分，別墅上空更施放長達10分鐘的大型煙火秀，絢麗煙火照亮整片夜空，吸引不少當地居民停車圍觀，甚至高喊意大利語祝福新人「新婚快樂」。

不過，這場奢華婚禮也引發部分當地居民不滿。有民眾在巴勒摩街頭張貼標語抗議，寫著：

「巴勒摩不是出租場地」

「公共空間屬於所有人」

「這裡不是有錢人的客廳」等字句



批評大型名人活動對當地生活造成影響。

延伸閱讀：Harry Styles傳秘戀Zoë Kravitz8月即訂婚 女方激讚其為靈魂伴侶

+ 14

延伸閱讀：

13歲童星淚憶傅子純 一段幕後影片曝光「生前暖舉」

捕獲野生林青霞！71歲素顏依舊超美「零架子逛街」真實狀態震撼網友

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】