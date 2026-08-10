舞台劇《大龍鳳》公演踏入第三週　何嘉莉獲全場觀眾驚喜慶生

古天樂旗下「天下一幕」首部舞台劇《大龍鳳》21場演出，已踏入白熱化的第三星期。連日來星光熠熠，吸引不少圈中好友到場支持，最令人驚喜的是，13年前《大龍鳳公園》的原班人馬更齊人現身捧場，與2026版的年輕班底來了一張意義非凡的世紀合照。身為當年原班人馬之一的朱栢謙感觸良多，興奮直呼「回憶返晒嚟」，難得兩代演員同場相聚，場面溫馨感人。而「膠戰」的一班成員亦有到場撐肥腸。何嘉莉並在工作中歡度生辰。

兩代《大龍鳳》演員世紀合照。（公關提供）

張繼聰激讚後輩表現穩步上揚

隨著21場演出進入第三週，身為監製的張繼聰對於一班演員的表現感到老懷安慰，他大讚：「非常之好，因為從最初的緊張到克服緊張，再到面對舞台劇的一種最高難度，也就是現在必須每晚重複做同一件事情，其實這非常不容易。正因為會失去新鮮感，要在過程中維持穩定狀態極具挑戰，而舞台劇演員最難得的就是這種穩定性，所以我覺得他們都做得非常好。更厲害的是，他們在某些地方仍然在不斷進步。當然，體能上也是一大考驗，但好在他們比較年輕，所以表現得相當出色，真的很厲害。」

舞台劇《大龍鳳》劇照（公關提供）

何嘉莉興奮跟全場觀眾歡度生辰

首次參與舞台劇的何嘉莉（Lillian），今年初嘗在工作中歡度生日的難忘滋味。由於早前受颱風影響需要補場，剛好碰上她正日生日並需連演兩場，劇組與觀眾送上了滿滿的祝福。她感動表示：「演出已經進行了一半，發生了許多的事情。生日剛剛過去了，真的非常開心。今年我覺得特別難忘，因為我已經很久沒有在工作中度過生日了，所以今年格外開心，這是一份很棒的大禮。當天連演兩場，劇組給了我許多驚喜：慶祝一次還不夠，台上面又再跟現場觀眾來了一次，真的超級驚喜、難忘、感動又開心。」

全院觀眾與壽星女何嘉莉大合照慶生。（公關提供）

吳冰、許月湘挑戰一日演兩場

兩位拍檔吳冰（阿冰）和許月湘（湘湘）也感受到了這股歡樂氣氛。阿冰笑言：「因為我們那天挑戰了一日演兩場，這對我們來說是頭一遭，也是我們第一次嘗試演下午場。本以為中間會有很多空檔時間，結果一眨眼就過去了，我們在空檔期間幫Lillian慶祝了一次生日。接著，第二場演出結束後，我們又在舞台上慶祝了一次。而且那天不只慶祝了兩次，因為回來之後，她的朋友和家人又為她唱了生日歌，算下來總共慶祝了四次，吃了好幾個蛋糕！」

許月湘 何嘉莉 吳冰（公關提供）

何嘉莉生日加持演技大爆發

阿冰更透露，Lillian在當天兩場演出中情緒特別到位，兩場戲都哭了。湘湘則讚嘆：「沒錯，可能是因為正逢生日，有那種特別的加持吧，感覺格外不同，所以覺得特別好看！」兩人還笑言，化妝室內擺滿了親友送來的大束紅、紫色鮮花，佈置得像座花園一樣，寓意劇組「大紅大紫」。至於每晚開場前的集體小遊戲，兩人笑稱這不僅是開聲前的熱身暖身操，也讓大家每次玩得格外激動，為演出注滿能量。

《大龍鳳》姊妹團許月湘 黃詩詠 趙君瑜 李玗蓁（公關提供）

男主角團談演出心境

面對一日演兩場的震撼體驗，三位男主角徐浩昌（肥腸）、黃梓僑（Elvin）和湯君慈（Bruce）各有體悟。Elvin表示一日兩場的節奏尚能適應，但連續演出後的疲累感會在次日徹底顯現，需要學會自我調節；湯君慈則抱持輕鬆心態，以過往舞台劇演員常態來勉勵自己；肥腸也謂前輩們時常鼓勵大家盡力發揮、全力以赴。

談到當下的演出心境，三人異口同聲以「戰戰兢兢」來形容：「每一場演出的狀態都會有起伏，節奏時而鬆弛、時而緊湊，完全取決於全團人員當下的精神與身體狀態。這也是現場舞台演出的獨特之處，每個人每日的狀態各不相同，都會直接影響整場演出的質量。倘若當日個人狀態不足，便需要團隊互相配合、互相補位。整體而言，演出越做越有趣，希望每一場都能帶來新的亮點與突破。」Bruce更直言期待劇團能再度公演和巡迴表演，讓他大呼過癮。

《大龍鳳》新力军左：徐浩昌 黃梓僑 湯君慈（公關提供）

黃梓僑自爆劇中三條底環打底

此外，Elvin在劇中一開場便以孖煙通上陣，極具喜感與搶鏡效果。談到這套「清涼裝扮」，他笑言：「好爽！好通爽！我實際穿著三層褲裝，分別是自穿內褲、劇組安排的打底褲以及外搭棉褲，穿搭層數遠多於日常出街。由於場館內冷氣很強、溫度偏低，多層穿搭反而合適、防護性十足。開場前雖然覺得寒冷，但一走上舞台，所有拘謹和寒意便全然消散，全身心投入表演之中。」