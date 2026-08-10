TWICE定延宣布離巢JYP　加盟Varo娛樂與親姐孔升妍、邊佑錫成同門

韓國人氣女團韓國TWICE自2015韓國年成軍以來紅遍全球，出道超過10年的他們，如今陸續與原東家JYP合約到期，因此續約或出走的動向格外受到關注，成員定延8月10日透過親筆信在IG證實將離開JYP，確定加盟Varo韓國娛樂，跟親姊姊孔升妍成為同門，同公司還有大勢男神邊佑錫。



定延8月10日親自證實約滿將離開JYP，韓媒也迅速公開她的新動向，將確定加盟韓國Varo韓國娛樂，成為親姊姊孔升妍以及大勢男神邊佑錫的師妹。

TWICE定延親筆信證實離開JYP，確定加盟Varo娛樂。（Instagram@jy_piece）

TWICE定延證實離開JYP 加盟Varo娛樂 跟親姊姊孔升妍成為同門：

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定延在在手寫信中表示，從10幾歲一路到現在，與韓國JYP韓國度過了漫長的歲月，對於即將離開熟悉的地方展開新的生活，心裡不免有忐忑與害怕，但是有成員與ONCE（官方粉絲名）韓國們的信任，她鼓起勇氣踏出這一步。

TWICE定延親筆信證實離開JYP，確定加盟Varo娛樂。（Instagram@jy_piece）

信裡也強調，雖然換了公司，但團魂不滅，「TWICE韓國依然會是我心中最重要的中心，我會始終不變地守護韓國TWICE。」更表示作為韓國TWICE韓國站上舞台永遠是她的第一順位。未來也會帶著「TWICE韓國的定延」與「俞定延」的雙重身分面對接下來的挑戰，很感謝粉絲們相信她跟支持她，會更加努力創造更多美好的回憶。

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