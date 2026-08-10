Anson Lo盧瀚霆無預警曬半裸爆肌照　6塊腹肌人魚線狂吸十萬Like

人氣男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）向來對自我要求極高，近日他在社交平台大方上載了一張赤裸上身的黑白照，大曬人魚線，展現了鍛鍊多時的結實身材，瞬間洗版各大網絡平台！



盧瀚霆（Anson Lo）向來對自我要求極高。（IG@ansonlht）

Anson Lo半裸大騷六塊腹肌

從Anson Lo發布的照片可見，他赤裸上身手持手機鏡頭遮臉，一身線條分明的肌肉一覽無遺，不僅擁有飽滿的胸肌與雙臂線條，清晰可見的六塊腹肌與鯊魚線更是吸睛度爆表。他在帖文中寫道：「I stay focused, not because I have to, but because I want to. （我保持專注，不是因為我必須這樣做，而是因為我想這樣做。）」展現出其超強的自律態度。

Anson Lo盧瀚霆無預警曬半裸爆肌照。（IG@ansonlht）

爆肌照引圈中好友與神徒瘋狂留言

照片一出立刻引發全網熱議，短時間內已吸引接近10萬個讚好。圈中好友柳應廷、保錡及鄭紹康等紛紛留言讚好，Water Chan更驚嘆：「嘩，大佬洗唔洗咁勁！」一眾「神徒」更是陷入狂熱，留言區瞬間被讚賞與愛心符號洗版。粉絲除了驚嘆教主無預警大方送上福利，更對他背後付出的汗水與自律深感佩服。不少網民感言：「LOLO是位令我們成長的人生教練，Proud of you」，足見這張爆肌照不僅帶來視覺震撼，更為粉絲帶來了滿滿的正能量。

盧瀚霆爆肌照引圈中好友與神徒瘋狂留言。（IG@ansonlht）