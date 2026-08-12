日落下的彩虹劇情線上睇11-15集｜ViuTV演員陣容+彩虹邨7個單元

《日落下的彩虹》是由盧樂榕、黃天城作為編劇，劉偉恆為執導的溫情劇集，7月29日起逢周一至五晚9時30分於Viu TV播出。劇集主要演員有潘燦良、唐詩詠、邱士縉、許軼及夏雨等。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《日落下的彩虹》7月29日起逢周一至五晚9時30分於Viu TV播出。（IG@viutv）

《日落下的彩虹》7個單元故事

劇集以七個發生在彩虹之下、細膩動人的小故事，分別為《理髮廳的秘密》、《三姐弟的分戶風波》、《閨密的成長岔路》、《低谷中的初戀》、《限期之戀》、《六十年兄弟情》及《最後的父子和解》，編寫各種情感與遺憾，建構香港人的屋邨情懷。當中由不同人物串連不同故事，阡陌交錯，並穿插彩虹邨進入倒數的命運，引發現實共鳴。

《日落下的彩虹》第11-15集劇情

《日落下的彩虹》第十一集（08/13）《限期之戀》

大鈞在街上胡亂指控路人偷竊其銀包，甚至伸手搜查對方褲袋，事實卻是自己將銀包遺留在茶餐廳。斌哥（潘燦良 飾）帶大鈞前往覆診，醫生告知其病情正持續惡化。大鈞嘴上堅稱並無大礙，回到家中卻開始慌亂地籌劃日後生活，一邊查詢護老院資料，一邊欲將畢生積蓄交予始終不肯與自己相見的子柏（邱士縉 飾）。然而計劃接連生變，大鈞更因在銀行內神志不清地大吵大鬧，最終驚動警方被帶上警局。

斌哥力勸子柏放下心中芥蒂，嘗試與大鈞修補關係，並道出大鈞當年的種種苦衷。子柏卻依然記恨父親當年狠心毀掉自己一生，斷然拒絕回去照料。他尚未料到，有些事，上一次的相見，原來已經是最後一次。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第十二集（08/14）

醫生明確指出大鈞病情已步入中後期，情況難以逆轉，日後必須有人貼身照護。子柏縱然不甘心要為一個從未盡過父職的人付出，但眼見大鈞接連遇險，獨居期間數度差點發生意外，無可奈何之下唯有搬回家中，暫任臨時照顧者。然而大鈞每次聽見「子柏」二字便會大發雷霆，厲聲驅趕他離開，令子柏飽受情緒煎熬，數度崩潰爆發，更因大鈞一度走失，引發「拐帶」鄰居小孩皓皓的誤會。

就在子柏束手無策之際，卻終於發現大鈞「發脾氣」背後真正的原因，原來是出於對自己最後的愛護。兩父子之間，似乎終於摸索出一個奇特的相處方式。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第十三集（08/17）《六十年兄弟情》

皓皓的小學派位結果出爐，全家均感滿意，唯獨傑叔（夏雨 飾）嫌棄不已，當場宣布啟動「港島名校叩門行動」，更順勢提出由他支付五十萬首期，待彩虹邨日後清拆，全家一同遷往港島的宏圖大計。親家兼好兄弟峰哥（郭鋒 飾）不滿他獨斷獨行，誓言留守黃大仙區，更動用養老金與之互別苗頭。皓皓果然考入名校，傑叔更進一步自作主張落訂租盤，美妍（陳欣妍 飾）催促丈夫華生（黃奕晨 飾）盡快道出二人的移民計劃，此舉卻引發夫妻之間的重大分歧。

皓皓自責是自己成績欠佳，才令父母萌生移民念頭因而爭執，一氣之下毅然離家出走。在尋找兒子的路途上，美妍與華生終究按捺不住，互相質問彼此未來是否依然適合結伴同行。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第十四集（08/18）

傑叔與峰哥驚聞子女打算移民，頓感晴天霹靂，但二人很快便收拾心情，更主動提出以養老金全力支持。美妍與華生為此深感內疚，決定一家人齊齊整整，帶同長輩一同離開。傑叔與峰哥意氣風發地向街坊報喜，又積極做好各項移民準備，偏在此時，傑叔察覺自己身體出現異樣。他忽然宣布放棄移民，被不知內情的峰哥痛斥自我中心，傑叔為之氣結，索性拉着峰哥在籃球場當面攤牌。

兩老從六十年前的光景一路說起，數盡當中的高山低谷與積壓多年的心結，最痛之處，原來是那份時代悄然遠去、自身無力掌控的唏噓。曾經許願要一輩子留在彩虹邨，如今無論選擇離開抑或留下，還是由自己說了算嗎？

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第十五集（08/19）《最後的父子和解》

彩虹邨的清拆之日悄然降臨，強記關門，理髮廳結業，街坊聯會拉閘，一個時代即將終結。然而聯會門外，卻迎來一張不速之客的戰書——華富邨發出屋邨籃球爭霸終極一戰的邀請。一眾街坊眾志成城投入練球，決心要為彩虹邨贏下最後的勝利。大鈞於家中意外引發火警，子柏冒險衝入火場營救父親。驚險過後，大鈞安靜地伏在子柏身上，子柏真切感受到彼此多年的恩怨已然煙消雲散，場面笑中有淚。

籃球比賽當天，男士們落場全力以赴，女士們在旁奮力打氣。戰至黃昏，夕陽西下，天空浮現一道彩虹，此刻勝負早已不再重要。他們在這裏留下的所有回憶，如汗水般閃閃發亮，亦將永遠深藏心中。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第6-10集劇情

《日落下的彩虹》第六集（08/05）《閨密的成長岔路》

斌嫂（唐詩詠 飾）離家後，開始重新適應獨居生活；斌哥（潘燦良 飾）則獨自留守華麗理髮廳，心中縱然思念斌嫂，卻始終不敢踏出行動一步。沒料到一個震撼彈突然炸開——女兒Windy（許軼 飾）不僅懷有身孕，更遭渣男狠心分手，傷心欲絕之下醉倒街頭。斌哥斌嫂得知後大為緊張，Windy卻死撐着堅稱無需父母過問，更直指二人當日離婚同樣一意孤行，令全家陷入僵局。另一邊廂，Sunnie（何洛瑤 飾）與Moon（葛綽瑤 飾）收到消息後，毅然放下彼此恩怨，直接找上Windy前男友Eddie（范麒智 飾）算帳，誓要為姊妹出頭。

Windy一直掙扎於生育與否的抉擇之間，幸得弟弟晨仔（蘇文濤 飾）耐心開解，她才剛鼓起勇氣嘗試做個好媽媽，卻在此时突然下體流血，劇痛襲來幾乎昏厥。危急之際，她本能地按下了一個電話號碼求救……

《日落下的彩虹》第七集（08/06）《低谷中的初戀》

「米芝蓮廚師」Tony（栢天男 飾）現身強記小食，原來他曾是強哥（張雷 飾）的昔日徒弟，此次特意回來接替身體欠佳的師父。Alice（周家怡 飾）重遇Tony，舊日恩怨再度被掀開。她多年來一直記恨Tony當日玩弄自己的感情，豈料這次重逢才釐清一切純屬誤會，頓感尷尬不已。Alice眼見Tony堅持以外國烹調手法經營，卻遭街坊離棄，每日只能將精心炮製的高級食材一袋袋扔進垃圾桶，不禁為之嘆息，偏偏又不敢主動釋出善意。

與此同時，早已慢慢融入彩虹邨的子柏（邱士縉 飾），偶然覓得昔日女神家欣（吳海昕 飾）的聯絡方式。十八年前，他為了尋找她，曾打過一萬通電話。今天倘若再次相見，又會是何等光景？

《日落下的彩虹》第八集（08/10）

Tony繼續試圖以米芝蓮標準提升街坊口味，生意卻始終未見起色。某次他終於主動向Alice求教，請對方指點自己該如何改進。Alice這才點出關鍵所在——「屋邨味」的獨特之處，實在難以被米芝蓮手法輕易取代。Tony眼見師父身體日漸衰退，為令對方安心，只能黯然放棄自己的堅持，內心卻鬱鬱不得志。

另一邊廂，子柏終於約出當年在巴士站邂逅的女孩李家欣，沒料到初次見面便嚇怕了對方。家欣回家後，才慢慢記起當年的一切，於是主動傳訊息道歉，並再次相約子柏。二人終於共度了開心浪漫的一夜，令子柏心動不已，不禁幻想與家欣往後的發展。然而，家欣的真實身分，卻並非如此簡單……

《日落下的彩虹》第九集（08/11）

子柏明知家欣有所隱瞞，仍不惜借貴利幫她，甚至因炒車而受傷。家欣縱然被他的傻氣打動，卻仍選擇回到男友大飛（張建聲 飾）身邊。與此同時，Alice眼見Tony遭網軍惡意抹黑，終於按捺不住出手相助，加入強記做兼職全力力撐。Tony向她坦白自己在米芝蓮事業上的困境，獲得Alice真誠鼓勵，也令他慢慢領悟到何謂「屋邨的人情味」。

另一邊廂，大飛因察覺家欣對子柏動情而暴怒動手，二人激烈爭吵至分手收場。在這個無處可去的夜晚，家欣思前想後，終於撥出那串電話號碼，獲得子柏收留，更因對方毫無非分之想而深受感動。兩人關係悄悄升溫，就只差一步，可是……

《日落下的彩虹》第十集（08/12）《限期之戀》

Tony得到啟發，打算以屋邨小食跨界法菜創作出Fusion Menu，第一時間便想與Alice分享，更同時決定表白心跡，嚇得Alice當場當機。經過一番內心掙扎，Alice終擺脫昔日陰影，放下「怕蝕底」的包袱，再次戀愛，二人旋即展開浪漫約會。另一邊，家欣亦經子柏介紹在邨內打工，一心告別騙子身分。正當她嘗試重過新生之際，卻遭大鈞（張錦程 飾）當街找碴，罵她是死老千，更向她吐口水。子柏為維護家欣，動手推撞大鈞。

事後，子柏向家欣坦白自己與父親的昔日恩怨，家欣亦承諾會陪伴在側。就在家欣想與子柏情定終身之時，竟收到大飛有難的消息，對方哀求家欣隨他離開。多年情義當前，家欣實在難以狠心捨棄。

《日落下的彩虹》第1-5集劇情

《日落下的彩虹》第一集 (07/29)（《理髮廳的秘密》）

彩虹邨即將迎來清拆死線，全邨居民正面臨著未來的去留抉擇。曾被街坊公認為「金牌夫妻」的斌哥與斌嫂（唐詩詠 飾），偏偏在兒子晨仔（蘇文濤 飾）年滿18歲之後，宣佈將理髮廳正式結束營業，更準備執行二人早有共識的協議——離婚。面對這個突如其來的震驚消息，女兒Windy（許軼 飾）完全無法接受，決意追查到底，務求找出箇中真正原因。同一時間，一位久未在彩虹邨露面的青年因為身陷債務困境，特前來向邨內華麗理髮廳的老闆斌哥（潘燦良 飾）尋求援助，並在半推半就之下留低成為理髮廳員工；而這名青年的真正身世，似乎與彩虹邨有著非同尋常的微妙關聯。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第二集 (07/30)

踏入律師樓準備簽署離婚協議之際，手握鋼筆的斌哥與斌嫂還未正式落款，竟忍不住悲從中來、雙雙落淚。Windy和晨仔得知父母走到今天這一步，原來全因多年前一段未解的背叛。眼見二人私下分道揚鑣，卻仍堅持在街坊鄰舍面前強顏歡笑、裝作恩愛，極度不滿的Windy怒不可遏，厲聲痛斥他們不敢面對問題的心態最為可恥。在子女的推動與督促下，斌哥與斌嫂終於鼓起勇氣正面應對危機，走進婚姻諮詢室首度向彼此敞開心扉，傾吐積壓多年的內心創傷。其後兩人硬著頭皮重新嘗試約會拍拖，冀盼能重溫昔日愛火。正當感情看似有所轉機之時，他們才驚覺深植於婚姻中的那根尖刺，只要稍微觸碰，依舊會帶來劇烈的痛楚。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第三集 (07/31)（《三姐弟的分戶風波》）

斌哥與斌嫂試圖破鏡重圓卻再次失敗，斌嫂最終選擇離去；邨內這個看似和諧的家庭，亦正式捲入新一輪的風暴之中。另一邊，因被女友Caca（樊沛珈 飾）催婚，弟弟家齊（梁業 飾）私下密謀利用公屋換取居屋，隨即被主力照顧屋企的二姐Alice（周家怡 飾）揭發。二人因彩虹邨清拆後的房屋去向而爆發劇烈衝突，甚至鬧上新聞慘成街坊笑柄。一人兼雙親之職撫養三子女長大的蘭姐（吳浣儀 飾）夾在二人之間左右為難，心裡別無所求，只想中秋佳節一家人可以齊齊整整食餐飯。此時，大哥Benson（強尼 飾）及時返家主持大局並怒斥弟妹，然而他心中竟暗藏著更大的圖謀。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第四集 (08/03)

三兄妹早就為了利益各不相讓、徹底撕破臉皮，各自堅持將母親的家產據為己有。Alice強硬要求兄弟二人還清多年來的家用開支，直接逼得Benson陷入財政困境，而家齊亦因而被打回原形變回一貧如洗，慘遭女友Caca狠心甩拖。遭受重創的家齊藉酒澆愁後大發酒瘋，與Alice及Benson爆發猛烈肢體衝突。身陷其中的蘭姐本來一直自我安慰「一家人吵完便沒事」，豈料在彩虹邨迎來清拆前最後一個中秋夜，竟無一子女返家過節，令她萬分悲痛。正當她傷心欲絕之際，突收到一段網民惡搞的A.I.假影片，驚見三名子女持刀瘋狂互劈、血流披面，渾然不知是玩笑的她承受不住驚嚇，當場昏倒不省人事。

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》第五集 (08/04)（《閨密的成長岔路》）

Windy與閨蜜們Sunnie（何洛瑤 飾）及Moon（葛綽瑤 飾），自幼便立下要「一齊衝出彩虹邨」的共同誓言。為了實現心願，Sunnie獨自於工廈承租單位開設Studio，由設計到裝修一手一腳親力親為，打造出專屬她們的Dream House，深信往後能與姊妹們在此緊密相聚、形影不離。豈料另外兩人早已各懷心思——Windy 意圖與另一半展開同居生活，而Moon則打算節省開支留待出國遊學，結果自始至終，就只有Sunnie一人仍在為當年的承諾獨自付出與堅持。隨著Sunnie屢屢慘被放飛機，她甚至撞破Windy私自攜同男友前來將Studio當作「炮房」，令這段姊妹情誼暗湧不斷。最終，因Moon的一次大意失誤，導致Studio淪為水浸災區，一舉燒著了眾人積壓已久的不滿！她們當場互相指責、說話越講越刺耳，最終毅然決裂，斷言自此老死不相往來！

（《日落下的彩虹》劇照）

《日落下的彩虹》演員

唐詩詠 飾 馬麗君(斌嫂)

唐詩詠 飾 馬麗君(斌嫂)（IG@viutv）

潘燦良 飾 徐偉斌(斌哥)

潘燦良 飾 徐偉斌(斌哥)（IG@viutv）

吳浣儀 飾 蘭姨

吳浣儀 飾 蘭姨（IG@viutv）

強尼 飾 區家樂(Benson)

強尼 飾 區家樂(Benson)（IG@viutv）

葛綽瑤 飾 Moon

葛綽瑤 飾 Moon（IG@viutv）

何洛瑤 飾 Sunnie

何洛瑤 飾 Sunnie（IG@viutv）

夏雨 飾 傑叔