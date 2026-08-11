《無間道》女星破產失業疑獲趙露思出手相助　因炒股賠光20年積蓄

39歲的內地女演員朱銳日前談及近況，透露自己目前不僅沒有工作，更因投資股票失利耗盡多年來辛苦累積的積蓄，直言自己已經「破產失業」，如今連日常生活開銷都得仰賴年邁母親接濟，生活陷入前所未有的低潮。



朱銳透露，自己過去辛苦工作拍戲多年才存下一筆積蓄，原本希望透過投資讓資產有所增值，沒想到卻因一次投資決定，讓多年來累積的積蓄幾乎全數化為烏有。她最初投入40多萬元人民幣，然而當時恰逢股市行情低迷，首次進場便出現虧損。

女演員朱銳因投資股票失利耗盡多年來辛苦累積的積蓄，直言自己已經「破產失業」。（微博@朱銳）

朱銳曾出演網劇版《無間道》《許我耀眼》出名：

+ 7

面對帳面上的虧損，朱銳並沒有選擇停損，反而抱著「不甘心」的心態持續加碼，希望靠補倉將損失扳回來。她之後又投入30多萬元人民幣，前後累計砸進約70萬元人民幣，幾乎是20年拍戲所累積的全部積蓄。

除了投資失利之外，朱銳的演藝事業近年也逐漸停滯。據了解，過去為了照顧生病的母親，她曾推掉外地劇組的邀約，將更多時間留在家中陪伴母親，也因此錯失不少工作機會。隨著演藝工作減少，收入來源受到影響，如今又碰上積蓄全數耗盡，讓她的生活陷入雙重壓力。

朱銳更透露，自己現在甚至會刻意謝絕朋友的聚餐邀約，因為已經沒有多餘的錢可以花。生活最拮据的時候，她甚至得向母親開口要2000元人民幣生活費，才能維持基本的日常支出。

朱銳甚至還在微博發文分享炒股的日記，「科技股漲跌較大，每日跌宕起伏，現金流受創……不可效仿。」接著她也宣稱「不會直播帶貨，不需要人設，就是跟萬千股友一起爭取回本」。

10日朱銳又再發文透露，新聞曝光後，有些人當瓜聊，也有人是真心慰問，

可只有你，說來幫我幹點事吧。你這人我還不知道嗎？心軟仗義、顧著身邊人。

還透露「朋友就是朋友，你幫過我了、不要再為我消耗了！人情就是有來有往，事要幹———但要免費幹。」

雖然朱銳沒有指名道姓，但有網友猜測應是好友趙露思，2024年底趙露思被爆出突崩潰住院，身為好友的朱銳，更是發文公開相關內幕，同時曝光與趙露思的對話內容，截圖中趙露思更直接向好友說「救救我」。當時她盡速趕去陪著趙露思度過低潮期。

【延伸閱讀】玉女歌手遭夫陷害欠債千萬 曾日吞52顆藥 遭解約弟弟還成植物人（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 8

延伸閱讀：

張凌赫全家福瘋傳！186公分爸爸、醫師媽媽高顏值掀熱議

雀雀／「地獄里長」、「偷偷藏不住」挑戰偶像劇的接地新配方

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】