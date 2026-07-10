趙露思回應「愛交網紅朋友」　霸氣拒功利交友：不想為事業攀附誰

大陸女星趙露思近年來憑藉多部熱門劇集穩坐一線女星地位，但其私下的交友圈也常成為網友熱議的焦點。



近日，趙露思日前罕見地正面回應大眾對她「愛與網紅交朋友」的質疑，她大方分享自己的交友邏輯，強調交友不應與事業掛鉤，更對網紅朋友的專業能力表達了由衷的敬佩。

趙露思日前罕見地正面回應大眾對她「愛與網紅交朋友」的質疑，她大方分享自己的交友邏輯，強調交友不應與事業掛鉤。（微博@趙露思）

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拒絕「功利性交友」 趙露思：不想為了事業攀附誰

趙露思提到，外界常有人問她，既然身處娛樂圈，為了獲得更大的成就，是否應該去結交更有權勢、更「厲害」的人？對此，趙露思態度堅定地表示：「我不認為、我也不能接受這樣。」

她直言，如果交朋友是為了要接近誰、或是為了事業上的便利，這種出發點與她的價值觀不符。她反問：

到底啥才叫厲害？是拿金錢來衡量，還是拿社會地位來衡量？

她認為每個人對「厲害」的標準不同，而她更看重的是人與人之間真誠的連結。

趙露思力挺網紅好友：靠一己之力經營千萬粉絲，這還不厲害？

針對外界對她「愛跟網紅玩」的評價，趙露思展現了她對該產業的深入觀察。她表示，自己確實很喜歡跟自媒體創作者（網紅）交朋友，因為她眼中的網紅是非常優秀且專業的。

趙露思分析道：

網紅都是靠一己之力，沒有團隊、沒有經紀人，自己剪輯、自己拍攝、自己做內容。

她感嘆，在沒有資源支持的情況下，能將一個帳號經營到幾百萬甚至上千萬粉絲，「這難道還不算厲害嗎？」

粉絲大讚：三觀超正、內心強大

影片曝光後，趙露思這番清醒且溫柔的發言獲得了大批網友的點讚。許多粉絲認為，趙露思在名利場中依然能保持初心，不以地位高低來區別對待朋友，展現了極高的情商與正確的價值觀。

更有網友留言表示：

「趙露思看得很通透，網紅也是一份職業，憑本事吃飯的人都值得尊重。」

「這種不勢利、不攀附的交友觀，真的讓人更喜歡她了。」



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