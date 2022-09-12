女星朱銳爆曾遭某男星揸屁股後哭到發抖　編輯紀錄洩兇手身份線索

內地男星李易峰因多次嫖娼被警方行政拘留，醜聞一爆並受到各界撻伐。就在民眾對明星形象紛紛表達失望之際，35歲女演員朱銳打破沉默，在微博控訴曾遭男星性騷擾。



朱銳表示，十幾年前大學剛畢業，在一部戲扮演小角色，在服裝間換衣服準備拍攝，「某男演員從我身邊經過，突然就感覺自己被人捏了一下屁股，一抬頭他正好走過去回頭衝我笑，那個笑容齷齪不堪，時至今日都感到噁心！」由於發生當下只有她，伸鹹豬手的男星，還有兩個工作人員，且她當時愣住，沒想到對方會做出這種舉動，雙方劇組裏幾乎沒有交流，對方劇組裏表現也很正常，等走出服裝間就忍不住哭了，當時太年輕，不敢當場指責，也怕人家不相信，哭到發抖的時候，正好女主角演員走進來要換衣服。

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同劇的女主角發現朱銳的不對勁，詢問後，她衝進候場休息的地方指著那位男星罵，所有現場工作人員當場看傻，朱銳說：「那個男的竟然還嘴說她神經病，我當時真的特別害怕，還上去拉了她。」

事件過去5年後，朱銳稱那位女演員成為她一生都敬重的人。她選擇在此時說出這件事，「是想告訴你們，很多演員並不是你們看到的那樣，他們可能在專業上很優秀但這不代表他們的人品藝德有多好，不要被外表所蒙騙迷惑。」最後說道：「如果很不幸你也遇上了這樣的事、勇敢的站出來指責！不要害怕！好人還是多！」

網友從朱銳的貼文編輯紀錄發現，她曾透露那位男星「不久後觸碰法律被抓了」，目前該則貼文已經刪除。而朱銳入行初期，拍過《大唐儒將開漳聖王》、《仙劍奇俠傳3》、《吳承恩與西遊記》、《媳婦的美好時代》等劇集，男星「觸碰法律」的背景引發眾人揣測。

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