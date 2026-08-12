殿堂級歌唱家郭蘭英逝世享年97歲　《我的祖國》歌聲成幾代人回憶

今日（12日）中國歌劇舞劇院發布訃告，證實殿堂級歌唱家、國家「人民藝術家」郭蘭英因病於2026年8月11日下午5時14分在廣州逝世，享年97歲。



郭蘭英逝世享年97歲。（百度百科圖片）

遵遺願喪事從簡：不設靈堂與追悼會

郭蘭英生前擁有多項重量級核心榮譽，包括「人民藝術家」、「最美奮鬥者」及「中國文聯終身成就戲劇家」，更曾擔任多屆全國人大代表。中國歌劇舞劇院發布訃告表示將遵照郭蘭英遺願：「不設靈堂、不舉行追悼會和遺體告別儀式」，所有喪事一切從簡，以最樸素的方式與大眾作最後告別。

郭蘭英生前擁有多項重量級核心榮譽。（網上圖片）

郭蘭英（百度百科圖片）

唱響《我的祖國》與《白毛女》 歌聲成幾代人的回憶

提起郭蘭英，大眾對她為經典電影《上甘嶺》演唱的插曲《我的祖國》最為熟悉。一句「一條大河波浪寬，風吹稻花香兩岸」的旋律，深深烙印在幾代人的心中。除此之外，她的《南泥灣》、《人說山西好風光》等名曲同樣家傳戶曉。在舞台上，她更將《白毛女》的「喜兒」及《小二黑結婚》的「小芹」演活，為中國民族歌劇發展奠下基石。

郭蘭英代表作《我的祖國》。（網上圖片）

窮苦戲班出身，晚年致力藝術傳承

郭蘭英的藝術人生堪稱傳奇。1930年出生於山西平遙貧農家庭的她，年僅4歲便被送入戲班學藝，捱盡辛酸。直到194６年，她觀看歌劇《白毛女》後大受震撼，毅然脫離舊戲班加入文工團。

郭蘭英出生於山西一個貧苦家庭，是家中第六個孩子。（百度百科圖片）

自1982年告別舞台後，郭蘭英並未停下腳步，反而與丈夫傾盡積蓄，1986年在廣東番禺創建郭蘭英藝術學校，致力傳承民族聲樂。1994年，她更將個人全部演唱版權無償捐獻給國家。即使年屆九旬，她依然為藝術事業四出奔波。正如她生前常掛在嘴邊的一句話：「只有一顆心，處處為人民。」