成毅赴江蘇遭狂熱粉絲突襲強抱　私生飯追拍至廁所被助手按地刪相

內地當紅男星成毅近期正於香港忙於拍攝新劇《狩謊》，行程極之緊湊。日前他剛在港收工，便即時直飛上海，再轉場至江蘇崑山以壓軸嘉賓身份出席音樂盛典，一連獻唱3首歌曲。同場雖然不乏曾舜晞、李宇春、于適及張碧晨等大牌藝人，但現場近5萬名觀眾中，成毅的粉絲竟佔據逾九成！全場亮起標誌性的綠色應援燈牌，築起震撼「綠海」，足見其頂流號召力。

成毅近日出席音樂盛典。（微博＠成毅工作室）

成毅遭狂熱粉絲失控狂追強行抱緊

然而，成毅此行卻驚遇過激的「私生飯」騷擾。據悉成毅在出發前往當地期間，在機場遭多名「私生飯」瘋狂跟拍追逐，更有失控粉絲突襲衝前，強行伸手攬實成毅。突如其來的抱緊舉動令現場一度陷入混亂，成毅的安全亦備受威脅。

成毅機場遭狂熱私生飯失控突襲強抱。（網上圖片）

私生飯疑跟拍成毅至廁所門口

據現場網民透露，有名粉絲疑似一路跟蹤成毅至廁所門口偷拍，事後有網民拍到，成毅的助手見狀立即採取行動，當場追趕該名過激跟拍的「私生飯」，並將其按倒在地。為保護藝人隱私及現場安全，更是採取強硬手段將其制服並強行刪除藝人照片。

「私生飯」疑跟拍成毅至廁所門口。（網上圖片）

私生飯過火行為引爆粉絲怒火

事件發生後瞬間引發網民熱議，不少粉絲痛斥「私生飯」的過火行為嚴重侵害了成毅的個人私隱及人身安全。在結束音樂盛典的行程後，成毅則低調返回香港，收拾心情繼續為新劇《狩謊》開工。