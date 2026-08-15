譚嘉儀訂婚曬巨鑽傳未婚夫財力驚人　揸保時捷住海景豪宅忽然富貴

譚嘉儀（Kayee）在2011年參加《超級巨聲3》奪得季軍後入行，去年宣布離巢TVB，轉型為獨立歌手。日前譚嘉儀趁着38歲生日宣布訂婚喜訊，獲圈外男友求婚成功，更大曬巨型鑽戒，幸福滿瀉！雖然譚嘉儀未有公開未婚夫的樣貌，但可見男方高大健碩，更有傳財力驚人！對此，譚嘉儀就澄清未婚夫只是「普通人」，但其實近年她因經常大曬名錶、名牌手袋，又頻頻周遊列國，多次被指「忽然富貴」，早前她在IG限時動態分享自駕近況，意外曝光其保時捷（Porsche）座駕，富貴生活再度掀起網民熱議！

譚嘉儀38歲生日。（IG@carmaneysantiago）

譚嘉儀趁着38歲生日宣布訂婚喜訊，獲圈外男友求婚成功。（IG@kayeepo）

更大曬巨型鑽戒，幸福滿瀉！（IG@kayeepo）

Kayee宣布即將榮升人妻！（IG截圖）

譚嘉儀（Kayee）在2011年參加《超級巨聲3》奪得季軍後入行。（IG@kayeepo）

開船P。（IG@kayeepo）

不時出海。（IG@kayeepo）

有料！（IG@kayeepo）

西班牙旅行。（IG@kayeepo）

音樂會。（IG@kayeepo）

火辣Bikini！（IG@kayeepo）

火辣Bikini！（IG@kayeepo）

譚嘉儀自駕返港 意外曝光保時捷座駕

片中所見，譚嘉儀身處車廂，戴上黑超的她手握方向盤駕駛，窗外天朗氣清、陽光普照，她亦於照片寫道：「Lovely Weather ❤️❤️❤️ Back hk 」看起來心情大靚，而譚嘉儀的保時捷座駕亦意外成為焦點！近年譚嘉儀頻頻被網民指「忽然富貴」，除了不時大曬勞力士名錶、Chanel、LV等名牌手袋之外，又經常出海開船P，更周遊列國度假，而她更搬離大埔村屋，進駐烏溪沙一個價值千萬的無敵海景豪宅！

譚嘉儀揸車。（IG截圖）

譚嘉儀揸車。（IG截圖）

意外曝光其保時捷（Porsche）座駕。（IG截圖）

意外曝光其保時捷（Porsche）座駕。（IG截圖）

度假。（IG@kayeepo）

度假。（IG@kayeepo）

開船P。（IG@kayeepo）

近年被指「忽然富貴」。（IG@kayeepo）

譚嘉儀親解「忽然富貴」之謎 澄清未婚夫只是「普通人」

不過譚嘉儀事後就拆解「忽然富貴」之謎，她澄清自己出生於小康之家，並沒有傳聞中的跑車和遊艇，所揸的名車都是外借來拍片，強調一直慳家，努力儲錢，現居的住所亦不是奢華豪宅，但其生活水準躍升依然讓網民羡慕，連老友吳業坤都曾公開留言問道：「Why u so rich？（點解你咁有錢）」。而對於未婚夫財力驚人的傳聞，譚嘉儀就澄清：「大家唔好誤會呀，未婚夫係普通人一個，靠自己努力工作儲錢，我哋『身高差距驚人』就真！」

打網球。（IG@kayeepo）

近年被指「忽然富貴」。（IG@kayeepo）

歐遊。（IG@kayeepo）

歐遊。（IG@kayeepo）

豪宅歎早餐。（IG@kayeepo）