72歲羅大佑為防肌少症堅持超慢跑　幽默認怕AI：高音飆那麼高

現年72歲的台灣音樂教父羅大佑近日推出全新單曲《所以》，並將於8月在台北流行音樂中心舉辦《所以明天會更好》演唱會。綵排期間羅大佑狀態大勇、精力充沛，更罕有大談人生哲學，更無私公開自己72歲依然精力充沛的「養生秘訣」，字字句句充滿人生歷練與智慧！



近日推出全新單曲《所以》。（IG@lotayou.official）

談AI浪潮感危機

羅大佑的音樂作品向來緊扣時代脈動，今次新歌《所以》，他就直擊眼下最熱的AI浪潮。羅大佑直言感受到強烈危機感，憂心年輕人的飯碗會被AI搶走，進而造成政府極大的福利負擔，甚至引發貧富懸殊與國際間的衝突：「貧窮是罪惡之源！」他更幽默承認自己也會怕AI：「你看AI唱唱歌唱得那麼好嘛，高音飆那麼高！」

面對AI羅大佑直言感受到強烈危機感。（Youtube@八大電視娛樂百分百）

羅大佑幽默承認自己也會怕AI。（Youtube@八大電視娛樂百分百）

羅大佑覺得AI高音飆的高。（Youtube@八大電視娛樂百分百）

不過，他堅信音樂三大要素中，最好的旋律是AI永遠無法複製的：「因為它來自人類受苦的心靈！」他以雙耳全聾仍寫出《第九交響曲歡樂頌》的貝多芬為例，強調極致旋律源自苦難淬煉，音樂人絕不能投機取巧依賴科技。

強調極致旋律源自苦難淬煉。（Youtube@八大電視娛樂百分百）

大方分享「抗老密碼」

除了暢談創作，72歲的羅大佑亦大方分享「抗老密碼」。他坦言到了這個年紀，最關注如何防止「肌少症（Sarcopenia）」：「人類就叫做『動物』，所以一定要動！越老越不想動，就越一定要動！」被打趣問到是否想練出「六快腹肌」時，他即哈哈大笑幽默自嘲：「不可能不可能！我們少一點脂肪就行了！」

最關注如何防止「肌少症（Sarcopenia）」。（Youtube@八大電視娛樂百分百）

他更一針見血戳破許多人偷懶不運動的藉口：「今天天氣不好、老婆生病、汽車壞了……」他推薦最貼地又易上手的養生法——「超慢跑」，落床即刻做到，更直言：「我可以跑一萬步。」這不僅能活絡全身關節、加快心跳排汗，更幫他成功剷走昔日驚人的大肚腩。

他推薦最接地氣的養生法——「超慢跑」。（Youtube@八大電視娛樂百分百）

羅大佑直言：「我可以跑一萬步。」（Youtube@八大電視娛樂百分百）

自律重拾身體主導權

羅大佑自爆年輕時極不自律，不僅常熬夜，更「喝酒喝了很多」。直到後來慢慢覺醒，他才重新握回身體的主導權。如今他每天起床第一件事，就是親自把床鋪整理整齊，給自己一個清爽乾淨的頭腦開始新的一天。作為資深音樂人，他特別提醒年輕後輩，切勿忽略「自己是用自己身體在做音樂的」：不管你是打鼓、彈貝斯、彈吉他、彈Keyboard，都要靠手腕、腰部及核心肌群提供重心與力量，這樣節奏才會穩、旋律才會好、歌聲才會亮！正是這種由內而外的極致自律，讓72歲的他依然能保持「Keep Going」的巔峰狀態，繼續在舞台上發光發熱。

羅大佑自爆年輕時極不自律。（Youtube@八大電視娛樂百分百）