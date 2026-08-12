天后甄妮淡出幕前與女兒相依為命　歸隱萬坪莊園包到冚駕駛除草機

70年代與鄧麗君、鳳飛飛並列「華語三大歌后」的傳奇歌后甄妮（Jenny），曾憑《誓言》等金曲紅極一時。她在1976年嫁給影星傅聲，並在亡夫離世4年後以冷凍精子技術誕生愛女甄家平（Melody）。如今39歲的甄家平繼承了母親的音樂天賦，已在美國擔任國際巨星的演唱會幕後製作人。而看透演藝圈紛擾的甄妮則選擇功成身退，歸隱台灣桃園佔地逾萬坪的「西土瓦農場」，與花草動物為伴，享受不化妝、不梳頭的平淡農村生活。

甄妮（FB@甄妮）

甄妮駕剪草車感性發文

雖然淡出幕前多年，但個性耿直敢言的甄妮因屢屢為社會與娛樂圈時事發聲，被網友封為「樂壇風紀」。日前她在社交平台分享親自駕駛除草機的日常影片，並有感而發地寫道：「太多的是是非非，太多的胡說八道，太多的造謠生事，太多的妒嫉陷害，剃剃草、餵餵雞、種種花、喝杯好咖啡、看看戲、哼哼曲、看看書，樣樣正能量，我行你也行。」字裡行間展現出遠離人海紛擾後的自在與快意。

事實上，這片遠離塵囂的田園是甄妮十多年前斥資買下，並巧妙將姓氏「甄」字拆開命名為「西土瓦農場」。談及當初歸隱田園的決定，甄妮直言比起複雜的人心，動植物的世界純粹得多，她坦言：「起碼佢哋唔會有害人之心，唔使怕被誤解，亦都唔使怕佢哋聽咗唔開心。」如今在自家農場裡踏實過日子，遠離是非曲直，倒也活出了另一種令人羨慕的瀟灑人生。

甄妮歸隱鄉村。（FB@甄妮）

視頻中可見甄妮的莊園。（FB@甄妮）

愛女甄家平五官似足媽咪

雖然甄妮現時在台灣過著平靜愜意的農村生活，但她對演藝事業的熱誠似乎已由愛女甄家平（Melody）完美承傳。曾以星二代身份與母親在螢幕前合唱《魯冰花》的Melody，並未選擇跟隨母親腳步成為幕前歌手，反而憑藉實力打入國際演唱會製作市場。目前她活躍於全球各地的頂尖舞台背後，擔任專業演唱會導演，其合作名單皆是國際知名的流行紅星。

甄妮和女兒甄家平多年來相依為命。（Facebook@甄妮 Jenny Tseng）