隋棠陷欺凌爭議　節目互動獨漏女嘉賓　網批動作太刻意令人不舒服

實境節目「請世界吃桌」之前因隋棠與YouTuber千千工作職務調換的內容，引發網友熱議，痛批隋棠太自私，之後千千也在個人直播澄清，主持群私下的感情非常要好，也提到很喜歡棠姐（隋棠），透露她是一個很貼心的人。



近日最新一集節目播出，隋棠與其他人擊掌互動，卻獨漏了千千，被網友認為是刻意排擠（孤立）。

隋棠（IG@suitangtang）

隋棠曾因節目上與千千工作調換陷欺凌爭議，今最新播出互動內容又被疑孤立千千：

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這次藍正龍、浩子、隋棠、陳隨意、千千等一行人，為了準備之後的紐約辦桌，前往台東進行特訓，到了要講評每個人準備的菜色時，隋棠的台東旗魚鮮蔬綜合天婦羅，獲得位評審的好評，並可列入之後辦桌菜單中，她開心的與藍正龍、浩子、陳隨意擊掌，不過卻唯獨沒有與千千互動。

有些網友看到這一幕忍不住直呼：

「這個不擊掌真的太刻意太明顯太家子氣」

「不管擊掌是不是故意的，看了就是不舒服」

「這個太明顯了吧」



但也有其他網友認為：

「千千很高興在跳舞沒有伸手」

「沒擊到掌而已就抓出來鞭」

「很多情節與衝突都是為了節目效果刻意剪輯出來的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】