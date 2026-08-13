王菲化身「阿四」為女兒親力親為拎行李　李嫣大膽透視裝若隱若現

樂壇天后王菲與前夫李亞鵬的女兒李嫣，趁著暑假特地從倫敦返國。日前李亞鵬於雲南的大理民宿生意開張，孝順的李嫣特意飛抵當地親身支持，而向來低調的王菲亦被爆秘密前往雲南與女兒團聚，一家人更順道為王菲慶祝生日。近日，這對備受關注的母女檔被目擊一同現身北京首都機場，母女同框畫面隨即引發熱議。

王菲與女兒李嫣的母女關係向來極好。（網上圖片）

王菲秒變「阿四」 親力親為拎行李

當日，王菲與李嫣走普通通道離開機場，身邊未見大批隨行人員，作風相當低調。平日高冷的天后王菲，在女兒面前秒變「慈母」，化身「阿四」親力親為。現場可見，王菲一身藍色短袖配牛仔褲的隨性打扮，戴上黑色口罩，主動接過工作人員手中的行李並搬進車廂，隨後又非常自然地接過李嫣的隨身袋子幫忙手拎。期間王菲更不時頻頻回頭，溫柔地等待走在身後的女兒，細心體貼的模樣盡顯普通媽媽的無限母愛。

王菲秒變「阿四」 親力親為拎行李。（網上圖片）

王菲秒變「阿四」 親力親為拎行李。（網上圖片）

李嫣白色透視上衣性感大膽

剛滿20歲的女兒李嫣，狀態更是令人驚豔。李嫣身穿白色透視長袖上衣，內裡的黑色內衣清晰可見，下身搭配深色開衩長裙，亭亭玉立。目測身高已達175cm左右的她，不僅完美繼承了媽媽王菲的高挑身材與優良基因，全身更散發出一股清冷疏離的超然氣質，站立於人群中極具星味與時尚感，狀態大勇，令網民大讚女大十八變。

李嫣白色透視上衣性感大膽。（網上圖片）

李嫣經歷4次手術修復唇顎裂

李嫣出生時就患有先天性雙側唇腭裂，歷經4次唇顎裂修復手術與多次雷射修護後，其唇部疤痕已幾乎完全消退，修復效果非常理想。李嫣近年遠赴英國留學，課餘時間的她生活非常低調，常被捕捉到在倫敦與巴黎的美術館、畫廊看展，過著與普通留學生無異的充實生活。今年她更在倫敦舉辦了個人插畫展，並將展覽所得全數捐予公益。