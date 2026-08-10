竇靖童《歌手2026》總決賽無緣三甲　王菲睇直播為女兒隔空打氣

《歌手2026》於8月7日晚迎來備受矚目的總決賽。樂壇天后王菲與竇唯的女兒竇靖童（Leah），在經過兩輪激烈比拼後，最終位列第5名，無緣前三甲。今屆冠亞季軍分別由胡彥斌、齊豫及萬妮達奪得。雖然竇靖童未能問鼎歌王，但母親王菲全程在住所透過直播隔空力撐女兒。



竇靖童（Leah）總決賽位列第5名。（微博＠湖南卫视歌手）

竇靖童攜手十年摯友歐陽娜娜驚艷全場

在總決賽的幫唱環節中，竇靖童邀請了十年摯友歐陽娜娜助陣，合奏演唱經典作品《被馴服的象》。歐陽娜娜大提琴的深沉悠揚與竇靖童獨特的聲線完美交織，被樂評人譽為「超出預期的精彩搭配」。獨唱環節中，竇靖童則帶來了個人原創作品《空中飛人》，以清冷空靈的嗓音與穩健的舞台表現力震撼全場。雖然最終綜合兩輪成績排名第5，但竇靖童在舞台上的表現仍獲得了觀眾與業內人士的高度評價。

竇靖童攜手十年摯友歐陽娜娜驚艷全場。

王菲睇全程直播為女兒打氣

比賽當晚，母親王菲雖然未親臨現場或上台幫唱，但是卻低調守在住所的屏幕前收看直播。好友在社交平台曬出的照片證實，王菲全程緊貼賽況，為女兒隔空打氣。竇靖童賽後受訪時曾透露，父母王菲與竇唯「一期不落」地追看比賽，時刻關注自己。王菲在女兒遇到低谷時傳訊息安慰「不要難過」，在女兒表現出色時則提醒「特別開心時也不要太過得意」，且從不干涉女兒的選曲或演唱方式，給予其充分的空間。

王菲睇全程直播為女兒隔空打氣。（網上圖片）

竇靖童坦然面對「星二代」標籤

作為華語樂壇頂級「星二代」，竇靖童在節目中面對主持人關於父母光環的提問，她直言：「沒有他們就沒有我啊。」縱觀整季賽程，竇靖童從首期翻唱父親竇唯的《Don't Break My Heart》，到衝刺賽選唱父母共同創作的經典《誓言》，再到總決賽以個人原創《空中飛人》收尾，完成了一段完美的音樂敘事。