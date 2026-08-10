王菲57歲生日　謝霆鋒演唱會加碼甜蜜放閃　粉絲直呼：這就是愛情

天后王菲8日迎來57歲生日，一向低調的她今年也未公開慶生，當天正好是其男友謝霆鋒的演唱會，在演唱歌曲《謝謝你的愛1999》時，有粉絲在台下舉著「幫我祝王菲生日快樂」的手幅，他看見後便拿著麥克風，連說了2次生日快樂，頓時台下尖叫聲連連。



王菲57歲生日 男友謝霆鋒演唱會放閃連說2次生日快樂

王菲57歲生日當天，正好是男友謝霆鋒《Evolution Nic Live 進化》巡迴演唱會瀋陽站。

王菲8日迎來57歲生日，當天男友謝霆鋒演唱會演唱歌曲《謝謝你的愛1999》時，有粉絲在台下舉著「幫我祝王菲生日快樂」的手幅，他看見後便拿著麥克風，連說了2次生日快樂。（小紅書）

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有歌迷在他演唱歌曲《謝謝你的愛1999》時，舉起了「幫我祝王菲生日快樂」的手幅，而謝霆鋒看見後，便對著麥克風連說了2次生日快樂。雖然他並未明確表示這個祝福是獻給誰，不過台下仍響起了尖叫聲。

時間點恰好演唱《謝謝你的愛1999》 雖未點名但粉絲仍暴動

《謝謝你的愛1999》這首歌推出的時間，恰巧是王菲和謝霆鋒傳出緋聞的那一年，故謝霆鋒在演唱這首歌時大方放閃，也讓粉絲看了直呼：

「這就是愛情的樣子」

「滿臉幸福」



據了解，王菲在生日期間，被網友目擊到在機場準備出發到中國雲南，準備要和2個女兒過母女時光。

回顧王菲及謝霆鋒的感情，兩人在2000年首度公開戀情後，經歷短暫分手、複合，這段感情最終在2003年劃下句點，後來各自組建家庭，不過後來皆以離婚收場。恢復單身後，「鋒菲戀」在2014年迎來世紀複合，再續前緣的他們行事相當低調，鮮少公開談論彼此或同框出席公開活動。

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