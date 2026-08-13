譚嘉儀踏入38歲意大利宣布訂婚　騷鑽戒曝光未婚夫背影：wifetobe

歌手譚嘉儀（Kayee Tam）因參加《超級巨聲3》而入行，在TVB十多年來演藝路發展也十分不錯，出歌出碟，還有不少劇集演出，而且每逢大騷她必定是演出嘉賓之一。去年她宣布離巢，轉為獨立歌手。今日（8月13日）是譚嘉儀的38歲生日，傳來好消息，在Instagram分享多張男友求婚美照，宣布訂婚！

譚嘉儀去韓國「Workation」，不忘打卡分享靚相。（IG@kayeepo）

譚嘉儀（IG@kayeepo）

譚嘉儀生日宣布訂婚：wifetobe

譚嘉儀在Instagram分享多張與男友的外國訂婚照。譚嘉儀Tag了「#lakecomo」相信兩人身處意大利科莫湖。譚嘉儀穿上低胸花花洋裝，男友在湖邊跪下求婚，譚嘉儀感動得用手掩嘴，並騷出大大隻鑽戒，畫面既唯美又浪漫。

Kayee宣布訂婚！（IG@kayeepo）

譚嘉儀透露，原來未婚夫在她生日正日求婚，更幸福Tag「#wifetobe」，她發文：「💍💍💍💍 yesssss 我願意♥️ 我們訂婚了🤵🏼👰‍♀️ 在生日的日子宣佈人生中最好的禮物🎂🎁 感謝神讓我遇到你，我覺得自己好幸運♥️ 自從生命中最重要的男人——爸爸離開之後 感覺是神差派了你成為我的守護天使 謝謝你對我無限包容💕 一個人擁有多少並不重要 重要的是一個人願意為你付出多少 是你讓我領略到這個道理 永遠都為我付出 100% 讓我感受到什麼是無私的愛 除了我之外還非常疼錫我的家人 感受到真正的愛屋及烏♥️ 往後的日子要多多指教☺️ Mr & Mrs 🤵🏼👰🏻in the making Love you ♥️ 求緣分來到 💕便執手可到老 亦心知不會再有更好🫶 #engagement💍 #lakecomo #wifetobe👰 #813」。

Kayee訂婚了！（IG@kayeepo）

騷出左手無名指訂婚戒指。（IG@kayeepo）

好浪漫！（IG@kayeepo）

Kayee宣布即將榮升人妻！（IG@kayeepo）

譚嘉儀（IG@kayeepo）

譚嘉儀（IG@kayeepo）

譚嘉儀（IG@kayeepo）

譚嘉儀（IG@kayeepo）

譚嘉儀（IG@kayeepo）

譚嘉儀去韓國「Workation」，不忘打卡分享靚相。（IG@kayeepo）

譚嘉儀去打卡首爾大熱的潮流勝地「聖水洞」。（IG@kayeepo）

譚嘉儀展示身材，大曬悠長美腿（IG@kayeepo）

即使是黑白相都擋不住譚嘉儀的魅力。（IG@kayeepo）

超短裙襯托逆天修長美腿，譚嘉儀的火辣程度爆表。（IG@kayeepo）

譚嘉儀穿黑色貼身平口裙大秀火辣S曲線。（IG@kayeepo）

譚嘉儀的逆天長腿超吸睛。（IG@kayeepo）