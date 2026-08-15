拳王鄒市明忍無可忍發文護妻闢謠　駁斥利益輸送和換老公不實傳聞

內地拳擊奧運冠軍鄒市明與太太冉瑩穎近日參演綜藝節目《姐姐當家2》引發熱議，網上更瘋傳女方「娘家利益輸送」及「輸了換老公有保險」等謠言。日前（13日）鄒市明終於忍無可忍，在微博發布長文護妻，直斥相關言論全屬憑空捏造。



鄒市明一家五口。（微博＠冉瑩穎）

澄清「換老公」爭議，鄒市明駁斥無中生有

針對網傳冉瑩穎在節目中爆出「輸了換老公有保險」的驚人台詞，鄒市明直指自節目開播以來便飽受無端揣測，並強烈質問造謠者：「還有請問今天這句『輸了換老公有保險』是從哪個片段裡說出的呢？有嗎？」力證太太從未說過此話，完全是無中生有。

網傳冉瑩穎在節目中爆出「輸了換老公有保險」的驚人台詞。（微博＠冉瑩穎）

鄒市明發文維護老婆冉瑩穎。（微博＠我就是我鄒市明）

冉瑩穎遭控承包項目給親兄？

另外，有傳冉瑩穎將項目承包給親哥，更安排外甥做保安隊長，被指「娘家利益輸送」。鄒市明對此感到極度荒謬，無奈表示網民對太太娘家的背景彷彿比他還要熟悉。他以一句「瑩穎從來未有過親哥」直接擊破傳聞，並解釋網民口中的外甥其實只是一群七、八歲的小孩，令「利益輸送」之說不攻自破。

鄒市明與妻子冉瑩穎於2011年正式結婚。（圖源：鄒市明社媒）

為保護家人不再啞忍宣布取證維權

鄒市明坦言此前保持沉默是為了保護家人，但面對持續發酵的抹黑，他決定不再退讓。他宣布會對所有為博取流量而惡意造謠的帳號「進行取證」，訴諸法律行動，並呼籲大眾保持理智，切勿被網上的片面片段誤導。